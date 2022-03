Daphne verloor al haar spaargeld op de kermis: ‘Ik was zo boos op mezelf’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Daphne Gonzales (51) die als kind op de kermis al haar spaarcentjes in één keer vergokte.

Daphne: ,,Ik moet een jaar of 12 geweest zijn, want ik zat nog op de lagere school. We woonden in Den Haag, in het Statenkwartier. Twee keer in het jaar was er kermis, het was echt een ding voor mij en mijn vriendinnen, iets waar ik altijd naar uitkeek.

De slee bob en de octopus waren mijn favoriete attracties. Plus ik moest altijd op het einde een wijnbal halen. Zo’n hele grote die je helemaal af kan sabbelen. Ik deed er wel drie of vier dagen mee, zo lekker. Ik had van mijn ouders een tientje gekregen en zelf had ik ook geld gespaard. In totaal had ik 25 gulden om op de kermis uit te geven, een rijkdom was dat voor mij destijds.”

Quote Ik dacht, ik wacht nog even, nu gaat het lukken! Ik bleef het proberen tot ik niet één gulden meer over had

Wat ging er mis?

,,Samen met mijn vriendinnen mocht ik zelfstandig naar de kermis lopen, we waren er helemaal klaar voor. Het eerst wat we gingen doen waren de bulldozertjes. Voor een gulden haalde ik van die koperen muntjes, die gooi je er in en dan gaat die bulldozer muntjes en cadeautjes schuiven en dan hoop je dat er een prijs of wat muntjes uit komen vallen. Telkens was het bijna raak! Dus gooide ik er weer een muntje in, en nog een. En ik haalde nieuwe muntjes. Op een gegeven moment haakten mijn vriendinnen af, die zagen het licht eerder dan ik. Maar ik dacht, ik wacht nog even, nu gaat het lukken! Ik bleef het proberen tot ik niet één gulden meer over had.”

En toen?

,,Toen kon ik helemaal geen van de attracties meer doen. Alles waar ik me zo op had verheugd, alleen maar door dat stomme gokken. Ik zal dat gevoel nooit meer vergeten, het was vreselijk. Ik had het toch kunnen weten. Waarom was ik niet na de helft gestopt? Dan had ik in ieder geval nog iets leuks kunnen doen die dag. Ik was zo boos op mezelf. Ik droop af en ben maar naar huis gegaan.”

Wat zeiden je ouders ervan?

,,Niets. Ik heb het ze niet verteld want ik schaamde me heel erg. Ik zei tegen mezelf dat ik zoiets nooit meer zou doen.”

Quote Zodra het over grote bedragen gaat, neem ik liever geen risico. Misschien heb ik dat aan die ervaring op de kermis overgehou­den

Wat heb je er van geleerd?

,,Niets! Alleen heb alleen nu wat meer geld, dus dan is het niet zo’n probleem meer.”

Dus je hebt het toch wel weer eens gedaan?

,,Jazeker. Met mijn zoon van 14. Wij doen dat soort dingen met zijn tweeën. Hij heeft echt een gouden hand! Zelfs bij die grijpdingen waar je anders zelden wat wint, heeft hij wel eens een knuffel gewonnen.”

Ben je later als volwassene weleens echt gaan gokken?

,,Ik ben één keer meegegaan met collega’s naar het casino. Leuk, omdat je je dan mooi aankleedt, maar ik heb enkel toe gekeken hoe anderen speelden. Met groter geld gokken vind ik te eng. Krasloten doe ik wel eens maar zodra het over grote bedragen gaat, neem ik liever geen risico. Misschien heb ik dat aan die ervaring op de kermis overgehouden. Dat én een grote liefde voor wijnballen, want die vind ik nog steeds heerlijk.”

