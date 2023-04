De beste koopjes scoren vandaag? ‘Zie je iets bijzonders? Zet het dan niet meer neer’

Of je nu op vintage kleding jaagt, op lp’s of speelgoedauto’s: voor alle koopjesjagers zijn er een aantal tips die je op Koningsdag kunt inzetten om de parels er tussenuit te vissen. Twee koopjesexperts delen hun tips.

,,Als kind stond ik weleens met mijn ouders te verkopen, maar tegenwoordig ga ik alleen nog naar de vrijmarkt om zelf op toffe items te jagen. Dat vind ik toch het leukste’’, zegt Charlotte Dona (23). ,,De dingen waar ik op aas, vind je niet zo snel in de winkel. Leuke en unieke items die mooi zouden staan in mijn interieur, het liefst vintage. Zo vind ik messing beeldjes tof. Meestal heb ik daar tot 20 euro voor over, afhankelijk van de grootte.’’

Voor Dona geen grote vrijmarkten zoals in Amsterdam of Den Haag: haar jachtterrein op 27 april is de lokale vrijmarkt in het centrum van Uden. Waarom Uden? ,,Ik woon in Veghel. Uden is voor mij lekker in de buurt én toch nog vrij groot.’’ Van tevoren maakt ze geen plan en stippelt ze geen route uit: ,,Wel zorg ik ervoor dat ik alle kleedjes en kramen heb gezien voordat ik naar huis ga.’’

Quote In een stad als Utrecht of Rotterdam zijn de mooiste spullen al weg of worden ze voor fikse bedragen verkocht door professio­ne­le handelaren Jeff Berendsen, antiekhandelaar

Voormalig antiekhandelaar Jeff Berendsen (52) slaat zijn slag al sinds jaar en dag op de kleedjesmarkt in Warnsveld bij Zutphen. De vrijmarkt ligt in een woonwijk en is befaamd omdat gezinnen er hun complete huisraad te koop zetten, aldus Berendsen. Daar kunnen echte parels tussen zitten. ,,In een stad als Utrecht of Rotterdam zijn de mooiste spullen al weg of worden ze voor fikse bedragen verkocht door professionele handelaren.’’

Zit jij vandaag op een kleedje om te verkopen? Lees dan: QR-code als mensen geen cash bij zich hebben en andere tips voor op de vrijmarkt

Afdingen of niet?

Dona gaat al vroeg in de ochtend op pad, want de mooiste dingen zijn uiteraard het snelst verkocht. ,,Maar omdat de meeste mensen toch op de vrijmarkt staan om op die dag van hun spullen af te komen, gebeurt het vaak dat zij die op het einde van de dag een stuk goedkoper of zelfs gratis wegdoen. Vandaar dat ik aan het einde van de dag nog een volledige ronde maak.’’

Hoewel ze het een uitdaging vindt om zo min mogelijk geld te betalen voor leuke spullen, afdingen doet ze liever niet. Dona: ,,Niet alles hoeft 50 cent of een euro te kosten. Als de verkoper een prijs noemt die ik redelijk vind, ga ik niet vragen of het goedkoper kan. De meeste mensen staan op de vrijmarkt om van hun spullen af te komen en vragen daarom vaak al een lage en redelijke prijs. Maar koop je meerdere spullen bij één iemand? Dan kun je natuurlijk wel vragen of hij of zij er een leuk prijsje van wil ­maken.’’

Quote Zie je iets bijzonders: zet het dan niet meer neer terwijl je met de verkoper praat. Jeff Berendsen, antiekhandelaar

Bijzondere vondst

Het favoriete jachtobject van Berendsen: antiek porselein. ,,Enkele jaren geleden kocht ik hier een met goud versierd bordje uit begin 20ste eeuw. In perfecte staat, voor 2 euro. Het heeft een eigenlijke waarde van 300 euro. Dat heb ik het jongetje van wie ik het kocht niet verteld, nee. Voor hem is dat misschien een heleboel geld geweest, maar wat is geld? Ik ben met dat bord nog steeds zo blij als een kind.’’

Berendsen is gespecialiseerd in antiek maar heeft tips die voor iedere koopjesjager van pas komen: ,,Bepaal van tevoren wat je ongeveer gaat uitgeven, zodat je niet boven je budget spendeert. Zorg ervoor dat je genoeg kleingeld bij je draagt voor het geval de verkoper niet kan wisselen. En zie je iets bijzonders: zet het dan niet meer neer terwijl je met de verkoper praat. Zodra een ander doorheeft dat jij interesse hebt, kunnen ze het wegpakken en ben jij het kwijt.’’

Zo scoor je de beste koopjes - Ga naar een vrijmarkt buiten de Randstad.

- Ga ’s ochtends vroeg op pad en doe aan het einde van de dag nog een ronde als de prijzen dalen.

- Wees bereid een eerlijke prijs te ­betalen. Koop je meer items bij één persoon? Dan kun je vragen of je korting kunt ­krijgen.

- Bepaal van tevoren hoeveel geld je wilt uitgeven.

- Zorg voor genoeg kleingeld.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!