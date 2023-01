De familie van de jonge vrouw moet toezien hoe haar moordenaar er met haar erfenis vandoor gaat

Ener­gie-armoede in villawijk van Bilthoven: ‘2200 euro per maand kan mijn vader van z’n AOW niet betalen’

In de villawijk van het vermogende Bilthoven-Noord heerst armoede, veroorzaakt door torenhoge energierekeningen. Dit is het verhaal van een 81-jarige weduwnaar, die weliswaar in een groot huis woont, maar niet 2200 euro per maand aan de energierekening kan uitgeven. Simpelweg omdat hij dat geld niet hééft.

