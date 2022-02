Deze mensen kregen onverwachte rekeningen na overlijden dierbare: ‘Spaargeld is opgegaan’

Het overlijden van een dierbare kan naast verdriet ook voor onverwachte en soms hoge kosten zorgen. We leggen drie verhalen voor aan een financieel expert en vragen of en hoe deze financiële problemen voorkomen hadden kunnen worden.

1. De uitvaartverzekering dekte niet de volledige uitvaart

In 2019 verloor Romy Vendorcult haar moeder: ,,Een maand na haar diagnose overleed ze. Ik dacht slim te zijn geweest door haar in een scenarium - een draaiboek voor een uitvaart - haar laatste wensen te laten vastleggen. Haar uitvaart was perfect. Geen rare excessen, niet te veel mensen. Toch werd ik achteraf geconfronteerd met een rekening van 11.000 euro, 5000 euro werd gedekt door de uitvaartverzekering. Ik snap nog steeds niet hoe dit kon gebeuren, ik had een paar jaar ervoor nog de poliskosten met de verzekeraar doorgenomen en werd voor de uitvaart ook niet gewezen op extra kosten. Mijn spaargeld is opgegaan.”

Financieel adviseur Frans Bekker legt uit hoe zoiets kan gebeuren: ,,Uitvaartverzekeraars verzekeren of de uitvaart in natura, of zij verzekeren een bepaalde geldbedrag. In het laatste geval is het duidelijk wat verzekerd is. Romy had dan geweten of het verzekerde bedrag genoeg was.

Verzekeringen in natura dekken een bepaald pakket aan diensten betreffende de uitvaart. Hier is vaak een maximum aan verbonden qua aantallen en/of bedragen, hetzelfde geldt voor het totale bedrag. Waarschijnlijk zijn de kosten van de betreffende uitvaart hoger geweest dan de kosten die het pakket van de uitvaartverzekeraar dekt. Dit is te voorkomen door vooraf in overleg te gaan met de uitvaartverzekeraar.”

Quote Ik kon iedere dag een torentje bouwen van de incasso en dreigbrie­ven die ik ontving. Uiteinde­lijk heb ik een schuld van 716.000 euro in 6 jaar tijd afgelost Tony Verheij erfde zijn vaders bedrijf.

2. Onverwachte schuld bij overleden vader

In de tien maanden dat Tony Verheij het sterven van zijn vader begeleidde, werd hem gevraagd of hij zijn levenswerk, een bedrijf uit 1921, kon overnemen. ,,Ik was degene in de familie met geld en als ik het overnam, zou niemand schuld overhouden qua erfenis.” Want al was het een gezond bedrijf, het was 2010 en crisistijd. ‘Geen zorgen’, zei de meneer van de bank tegen hem. We hebben de ene na de andere crisis meegemaakt en in september groeien de geldbomen weer tot de hemel.’

Met de harde eis van de bank dat Verheij er een eenmanszaak van zou maken, zodat hij ook persoonlijk aansprakelijk zou zijn als het mis zou gaan, nam hij zijn vaders bedrijf over. Verheij: ,,Ik kwam erachter dat er een dubbele boekhouding was. Doordat het niet goed ging met het bedrijf, waren er bepaalde leveranciers afgehaakt. Dus had mijn vader nieuwe leveranciers die leverden aan het bedrijf maar waarvan de facturen naar het huisadres van mijn vader gingen.”

Quote Opeens ontving ik een factuur van 42.000 euro uit België. Het bleek een van velen Tony Verheij

Opeens ontving Verheij een factuur van 42.000 euro uit België. ,,Het bleek een van velen, op een gegeven moment kon ik iedere dag een torentje bouwen van de incasso en dreigbrieven die ik ontving. Uiteindelijk heb ik een schuld van 716.000 euro in 6 jaar tijd afgelost. Het bedrijf is inmiddels van de hand om mijn eigen dromen te kunnen volgen in plaats die van mijn vader voort te zetten.”

Hoe voorkom je zoiets? Frans Bekker: ,,De erven hadden in dit geval de erfenis beneficiair - dat wil zeggen, onder voorbehoud - moeten aanvaarden. Tony had dan de tijd gehad om een financieel deskundige eerst een grondig onderzoek te laten doen naar de financiële positie van de onderneming van zijn vader. Had hij geweten hoe de vork in de steel stak dan had hij de erfenis kunnen verwerpen.”

Quote Ik zit met zorgdecla­ra­ties van ruim 20.000 euro. Een deel kan niet betaald worden, want er is onvoldoen­de geld van mijn tante Roeland Kremers

3. Aansprakelijkheid mantelzorger

Het overlijden van zijn tante brengt voor Roeland Kremers een mogelijke strop van 20.000 euro met zich mee. Hij vertelt: ,,Na een val in haar woning had zij zorg nodig. Er was sprake van een acute zorgbehoefte, toch kon de verantwoordelijk dossierhouder geen noodopvang bed regelen. Omdat ik op een uur rijden van haar woonde, heb ik particuliere 24-uurs zorg ingeschakeld. Anderhalve maand later overleed ze. Ook al gaf een arts aan dat zij 24 uur per dag zorg nodig had, er was geen instantie die kon helpen.”

,,Ik zit nu als executeur met zorgdeclaraties van ruim 20.000 euro. Een deel kan niet betaald worden, want er is onvoldoende geld van mijn tante waarmee ik het zou kunnen betalen. De zorgverzekering geeft niet thuis, omdat vooraf een machtiging tot verzorging en verpleging had moeten zijn verleend. Ik voel me moreel verantwoordelijk om de boedel netjes af te wikkelen, terwijl ik formeel niet aansprakelijk ben.”

Wat had Roeland anders kunnen doen? Frans Bekker: ,,Het lijkt mij dat de zorgindicatie en het eventuele persoonsgebonden budget op tijd aangepast hadden moeten worden. Er was namelijk mogelijkheid van een verklaring van een arts. Daarmee waren de kosten wellicht voor het grootste deel gedekt geweest. Is er een erfenis? In dat geval is het redelijk dat de kosten daarvan afgaan. Wellicht kan de laatste belastingaangifte van de tante nog enige soelaas bieden na aftrek van de aftrekbare zorgkosten die boven de drempel uitgekomen zijn.”

