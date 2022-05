Deze mensen leven zonder energieaansluiting: ‘We betalen slechts 9 euro per maand’

Charissa Visser (35) woont samen met haar man en drie kinderen in Almere Oosterwold in een zelfgebouwd huis. ,,We hebben een goedkopere hypotheek dan toen we nog in een rijtjeshuis woonden. In deze wijk is geen riool en moet je de wegen zelf aanleggen met de buren. In ruil daarvoor betalen we de gemeente per vierkante meter grond slechts 75 euro, terwijl het hier anders rond de 1000 euro ligt.”

Andere grote financiële voordelen zijn de moestuin van 650 vierkante meter, waar ze 50 fruitbomen en struiken heeft, bijen voor de honing, 3 loopeenden zorgen voor eieren. ,,Dat scheelt wekelijks 50 euro aan boodschappen”, aldus Visser.

Van het net af

Volgens online kennisbank Off-gridcentrum staat off-grid voor: ‘Van het net af’; wonen zonder gebruik te maken van aansluitingen als stroomnet, waterleiding, riolering, gasleiding en telefoonlijn. Een rondje googelen leert dat het in Nederland moeilijk is om dat helemaal te realiseren.

Visser: ,,We hebben internet nodig en de zonnepanelen zijn nog niet voldoende in aantal om geheel zonder energie te leven. Maar we betalen slechts 9 euro per maand. Ook hebben we nog een koudwateraansluiting, wij verwarmen het met een boiler op zonne-energie.”

Sjoerd Schutten (28) woont in een eigen studio in Haaksbergen. ,,Ik gebruik koud water en heb een light cooker die op zonlicht opwarmt, waardoor ik toch warm water heb. Ik betaal zo’n tien euro per maand aan gas en elektra. Mijn huis is goed geïsoleerd; ook in de winter hoef ik de verwarming niet aan te zetten, dan draag ik extra kleren. Ik ben erachter gekomen dat wollen kleding nauwelijks gewassen hoeft te worden. Dus heb ik nu zelfs wollen onderbroeken. Ik was het koud, hang het uit en het is helemaal fris.”

Eten doet hij het liefst rauw en bijna alleen uit zijn moestuin. Schutten: ,,Geen vlees maar bonen, erwten, groenten en noten. Het is niet alleen gezonder, maar scheelt enorm in kosten. Per week besteed ik maximaal een tientje aan boodschappen.” Voor Schutten is off-grid een milieubewuste keuze, ,,maar ik ga ook graag bewust met mijn geld om.”

Hoeveel scheelt het eigenlijk?

Om te weten wat het bespaart, moeten we kijken naar wat we gemiddeld aan vaste lasten betalen. Energie-expert Suzanne Hoogers van Milieu Centraal rekende het uit: ,,Omdat de energietarieven nog steeds erg verschillen, maken we gebruik van CBS-gemiddelden voor nieuwe energiecontracten van januari 2022, dan komen we op 2800 euro per jaar, 1789 euro voor gas en 1011 euro voor elektriciteit. Dit is inclusief alle belastingen, kosten van het energiebedrijf en vermindering energiebelasting.”

Op de site van onafhankelijk vergelijker Independer zie je hoe de premies van elektriciteit en gas zich hebben ontwikkeld sinds januari 2019.

Hoogers denkt dat helemaal off-grid niet de enige manier is om kosten te besparen: ,,Van het aardgas af gaan scheelt al een hoop. Op onze website hebben we een stappenplan over hoe je dit het beste aanpakt. Dus er zijn genoeg andere mogelijkheden die goed zijn voor het klimaat en je portemonnee”, aldus Hoogers.

