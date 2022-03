Dit is wat er gebeurt als je op sms’je klikt van ‘ABN-Amro’: jonge crimineel strijkt ruim 80.000 euro op

Marktplaatsmisser Tineke: ‘De koper voelde zich zo schuldig dat ze extra betaalde’

Online marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Tineke van Ravenswaaij, die meestal leuke interacties heeft via Marktplaats maar ook veel tijd verliest met kopers die niet komen opdagen.

2 maart