Dit verdient een boer aan één liter melk: ‘Lastig om winst te maken’

DNB: Groei Nederland­se economie valt bijna stil door Oekraïne, krimp volgend jaar mogelijk

De groei van de Nederlandse economie valt dit jaar waarschijnlijk nagenoeg stil als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen inflatie. En daar blijft het mogelijk niet bij: in een donker scenario kan Nederland volgend jaar te maken krijgen met economische krimp, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in nieuwe economische ramingen.

13 juni