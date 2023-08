Door je vrije dagen heen? Zoveel kost het om een vakantiedag bij te kopen

Een fulltime baan van veertig uur geeft recht op twintig wettelijke vakantiedagen. Dat betekent dat je er minimaal vier weken per jaar tussenuit kunt. Werk je parttime? Dan krijg je de vakantiedagen naar rato. Daarnaast kun je recht hebben op extra dagen omdat dat in je cao staat of de werkgever kan er zelf bovenwettelijke dagen aan toevoegen. ,,Gemiddeld zijn dat zo’n vier tot zeven dagen’’, zegt Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij HR-dienstverlener Visma Raet.

Als die wettelijke en eventuele bovenwettelijke dagen op zijn, maar je nog wel behoefte hebt aan een paar dagen vrij in het najaar, dan is er bij sommige werkgevers de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen. ,,Dat kan als het in je cao staat’’, legt van der Velpen uit. ,,Bij de overheid bestaat die optie bijvoorbeeld. En je ziet het vaak als mogelijkheid bij medewerkers die een individueel keuzebudget hebben. Het voordeel is dan dat het niet van je nettosalaris af gaat en dan voel je het dus minder. Je ziet niet meteen op je bankrekening wat het kost.’’

Hoeveel kost een extra vakantiedag?

Want het kopen van vakantiedagen is inderdaad niet gratis. ,,Het kost je je uurloon’’, legt Van der Velpen uit. Dat kun je terugvinden op je salarisstrook. Vervolgens is het een simpele rekensom: het uurloon maal het aantal uren dat je extra op wil nemen.

Wel zijn er een aantal aandachtspunten, zegt Van der Velpen: ,,Controleer je cao als je dagen wilt kopen. Je mag bijvoorbeeld nooit meer opnemen dan daarin is overeengekomen. Daarnaast mag je nooit onder het minimumloon komen.’’ Afhankelijk van de hoogte van je salaris is er dus een grens aan het aantal op te nemen uren. Daarnaast : als je al een stuwmeer aan vakantiedagen hebt en wil sparen voor een langere reis, is het kopen van vakantiedagen niet bij elke werkgever een mogelijkheid. Het gaat namelijk altijd in overleg met de werkgever.

,,Het verschilt bovendien per cao of er een houdbaarheidsdatum aan zit’’, zegt Van der Velpen. ,,Maar vaak is er wel een vastgestelde periode van bijvoorbeeld een jaar. Neem je ze in tussentijd niet op, dan worden ze weer omgezet in geld.’’ En dan wordt er gerekend met het bedrag waarvoor je ze hebt gekocht. ,,Je werkgever is geen bank. Dus het is niet mogelijk om dat strategisch te doen en wat vakantiedagen te kopen vlak voordat je uurloon omhoog gaat om ze daarna weer te verkopen tegen een hoger bedrag.’’

Gelijke behandeling

Voor een werkgever is er ook een belangrijke voorwaarde, zegt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten. ,,Hij of zij moet ervoor zorgen dat alle werknemers gelijk worden behandeld. Als je aan een iemand de mogelijkheid biedt om een paar dagen te kopen, dan moet je anderen ook die mogelijkheid bieden. Je kunt er alleen van afwijken om objectieve redenen. Stel je hebt een rederij. Dan zou het logisch kunnen zijn dat je voor de kapiteins een andere regeling hebt dan voor de matrozen. Als het binnen dezelfde functiegroep maar hetzelfde is.’’ Hij adviseert om het vast te leggen in een regelement. ,,Dan heb je er nooit gedoe over en staat het zwart op wit.’’

Wil je als werknemer liever niet inleveren op je maandsalaris maar wil je toch nog een paar dagen vrij komend half jaar, dan is er vaak wel wat te regelen, weet Van der Velpen. ,,Als je in goed overleg staat met je werkgever en aan het einde van het jaar nog een paar dagen nodig hebt, is het vaak ook wel mogelijk om die vrije dagen alvast op te nemen en die direct aan te vragen als je in januari weer in de plus staat.’’

Een werkgever is verplicht om serieus naar een verzoek te kijken

Vakantiedagen sparen

Als je vakantiedagen wilt ‘sparen’ voor een langere reis of sabbatical, kom je volgens Van der Velpen in andere regelingen terecht. ,,Bijvoorbeeld het onbetaald verlof.’’ Dat heeft wel meer consequenties dan ‘slechts’ achtmaal je uurloon. ,,Dan bouw je geen pensioen en vakantiegeld op en gaat het je meer geld kosten. Dit neem je ook niet op voor een paar dagen, hier praat je meestal over een periode van een maand of drie.’’

Naast pensioenopbouw heeft het opnemen van onbetaald verlof ook invloed op de hoogte van bijvoorbeeld toeslagen en het aantal vakantiedagen. In tegenstelling tot zorgverlof en ouderschapsverlof is het onbetaald verlof geen recht, legt Berghuis uit. ,,Maar een werkgever is verplicht om serieus naar zo’n verzoek te kijken. Het is niet iets dat je als werknemer kan afdwingen, maar een goed werkgever kan het alleen afwijzen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is.’’

Verlof altijd in overleg

Het opnemen van vakantiedagen dient hoe dan ook in overleg te gaan, zegt Berghuis. ,,Het uitgangspunt is dat de vakantie wordt vastgesteld naar de wensen van de werknemer. Die doet een aanvraag en als er geen zwaarwegende redenen zijn om daar niet mee akkoord te gaan, is dat geregeld. De werkgever moet het goedkeuren. Veel bedrijven maken een vakantieplanning zodat niet iedereen tegelijkertijd weggaat.’’

Mocht er op het laatste moment een kink in de kabel komen, dan kan een werkgever het verlof zelfs intrekken. ,,Hij of zij moet dan wel een schadevergoeding betalen als dat nodig is. Als een vakantie geannuleerd moet worden, draait de werkgever op voor de kosten.’’ Ook heeft een werkgever de verplichting om de vrije dagen wel op een ander moment mogelijk te maken.

Verkopen

Andersom komt Berghuis ook regelmatig tegen: mensen die hun vakantiedagen juist willen verkopen omdat ze ze niet kunnen opmaken of behoefte hebben aan een extra zakcentje. ,,Daar geldt een wettelijke restrictie. Het uitgangspunt is dat werknemers echt vakantie moeten hebben. Vakantiedagen hebben een herstelfunctie. Een werknemer heeft tijd en rust nodig om op te laden.’’ Andersom: je moet ook altijd in de gelegenheid worden gesteld om ze op te nemen.

,,Verkopen omdat je meer inkomen nodig hebt, mag alleen in het geval van bovenwettelijke dagen. De wettelijke vakantiedagen mogen alleen aan het einde van een dienstverband worden uitbetaald.’’ Om dezelfde reden vervallen deze vakantiedagen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze kreeg. Als er geen bijzondere situatie is waarbij het onmogelijk was om de dagen op te nemen door bijvoorbeeld ziekte, vervallen de wettelijke vakantiedagen van dit jaar dus uiterlijk op 1 juli 2024. Let daar op, mocht je na de zomervakantie nog dagen over hebben.