Dragons’ Den-investeerder Shawn Harris: ‘Geld lenen om de huur te betalen, dat nooit meer’

Een beetje een vreemde eend in de bite was ze wel, ja. Ze zegt het met haar onmiskenbare accent, met zo’n lekkere volvette Amerikaanse ‘r’, ‘vrrrreemde eend’. Niemand in haar familie, of in haar boerendorp met duizend inwoners in de wildernis van Wisconsin was zoals zij, Shawn Harris. Niemand droomde ervan Warren Buffett te worden, een van de allerrijksten in de Verenigde Staten wiens vermogen dankzij zijn briljante beleggingsstrategieën vermenigvuldigde tot duizelingwekkende hoogtes. Maar zij wel.