Eerste Kamer stemt toch voor afschaffen extraatje AOW’ers

De afgelopen maanden riep de Eerste Kamer het kabinet meermaals tot de orde: de voorgestelde afschaffing van de zogeheten IOAOW moest van tafel . Door deze inkomensondersteuning komt de AOW nu nog 28 euro per maand hoger uit, maar vanaf komend jaar zou daar nog maar 5 euro van over blijven. Later, op 1 januari 2025, wordt de IOAOW helemaal afgeschaft.

Minder geld voor ouders óf ouderen

Bij de stemming vandaag had de Eerste Kamer definitief kunnen voorkomen dat de IOAOW eraan zou gaan, maar in dat geval zou ook de verhoging van het kindgebonden budget niet door zijn gegaan. Het kabinet had die twee maatregelen namelijk in één wetsvoorstel gestopt. Anders dan de Tweede Kamer mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel niet wijzigen, maar slechts aannemen of verwerpen. En dus was de keuze: óf minder geld voor ouders óf minder voor ouderen.