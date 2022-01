El Salvador moet van IMF stoppen met gebruik van bitcoin als wettig betaalmiddel

Wettelijke status aanpassen

Het IMF dringt er bij de Salvadoraanse regering nu op aan om de wettelijke status van bitcoin aan te passen. ,,De acceptatie van cryptovaluta als wettig betaalmiddel brengt grote risico’s met zich mee voor de financiële en marktintegriteit, financiële stabiliteit en de bescherming van consumenten’’, luidt het in een IMF-verklaring. Het kantoor van Bukele heeft nog geen commentaar gegeven op de oproep van het IMF.



Vanaf het begin van de invoering in El Salvador rezen al zorgen over de controle van de overheid op de digitale munt en in hoeverre deze criminele activiteiten zou aantrekken. Ook waren er protesten in het land door tegenstanders van de bitcoin die bezorgd zijn over de sterke waardeschommelingen. Cryptomunten daalden de afgelopen weken snel in waarde, maar krabbelen inmiddels weer iets op.



Volgens de Wereldbank leeft 29 procent van de Salvadoranen onder de armoedegrens en bij twee afzonderlijke peilingen sprak twee derde van de 6,5 miljoen inwoners zich uit tegen het besluit van de doorgaans zeer populaire president. De zeer sceptische Salvadoranen willen volgens de peilingen uitsluitend de Amerikaanse dollar blijven gebruiken. Die munt is sinds 20 jaar wettig erkend als betaalmiddel in het land.