Elif en Rob werden verliefd dankzij een gezamenlijk idee: speelgoed ruilen

Geld & Geluk Hervé had een mooi salaris en is altijd spaarzaam geweest: ‘Mijn huis is hypotheek­vrij’

Na zijn pensioen is Hervé druk met een filmclub, een seniorenclub en een botenfanatenclub. En met zijn vriendin. ‘Maar we gaan voorlopig niet samenwonen.’ In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk.