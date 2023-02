Energietarief Vattenfall duikt onder prijsplafond: ‘Mensen hielden hoge prijzen niet lang meer vol’

Geldflaters Autogarage kwam afspraak met Marieke niet na: ‘Nou nou, mevrouwtje’

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Marieke Steinkamp (45), die zonder eerst een prijsopgave te krijgen onverwachts 100 euro kwijt was aan een eenvoudige reparatie aan haar auto én een vrouwonvriendelijke benadering als ‘bonus’ erbij kreeg.

28 januari