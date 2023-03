Er zijn behoorlijk wat Nederlanders die er mee te maken hebben: weet jij waar box 2 voor dient?

BelastingaangifteHet is weer zover: sinds 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: wat is eigenlijk box 2?

Wanneer je de belastingaangifte invult, krijg je te maken met zogenoemde boxen. De Belastingdienst heeft namelijk verschillende categorieën waarin ze bepalen hoeveel belasting jij over jouw inkomen moet betalen. Box 1 is de bekendste: inkomen uit werk en woning. Heb je veel vermogen, dan krijg je ook te maken met box 3: inkomen uit sparen en beleggen. Maar wat is eigenlijk box 2?

Wanneer moet je iets invullen in box 2?

,,Box 2 gaat over inkomen uit aanmerkelijk belang”, zegt Emma Verschure, belastingadviseur, fiscaal jurist en eigenaar van Emma’s Tax Law. ,,Dat is een moeilijke term voor als jij (of samen met je fiscaal partner) minimaal 5 procent van de aandelen bezit van een besloten of naamloze vennootschap (bv of nv). Jouw invloed bij een bedrijf is dan groter dan wanneer je een paar aandelen via bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille hebt.”



,,Dit geldt vaak voor mensen die een eigen bv of nv hebben, of die veel aandelen in een bedrijf hebben”, zegt Marc Derksen, registeraccountant en oprichter van boekhoudprogramma Paperdork. ,,In principe is box 2 niet ingewikkeld. Je moet in het aangifteprogramma van de Belastingdienst enkele simpele vragen beantwoorden. Daaruit komt dan vanzelf naar voren of je te maken hebt met box 2 of niet. Uiteindelijk moet je hier je aandelen opgeven en aangeven wat voor soort aandelen het zijn.”

Quote Naast dat er naar de aandelen van jou en je fiscaal partner wordt gekeken, wordt er ook gekeken naar de bloed- en aanverwan­ten Emma Verschure, belastingadviseur, fiscaal jurist

Er zijn veel (familie)bedrijven in Nederland. Daardoor zijn er nog behoorlijk wat Nederlanders die met box 2 te maken hebben. Verschure: ,,Naast dat er naar de aandelen van jou en je fiscaal partner wordt gekeken, wordt er ook gekeken naar de bloed- en aanverwanten in een rechte lijn van jou en je fiscaal partner. Dus ouders, opa en oma, kinderen, kleinkinderen enzovoort.”

,,Als daar iemand een aanmerkelijk belang heeft, dan ga jij automatisch ook mee, ongeacht of je zelf aan die 5 procent komt of niet. Dus stel je vader heeft 10 procent van de aandelen in een bv en jij hebt 1 procent van de aandelen, dan heb jij automatisch ook een aanmerkelijk belang.”

Hoeveel belasting betaal je in box 2?

Momenteel doen we de aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent dat er in box 2 dus wordt gekeken naar jouw inkomsten uit aanmerkelijk belang. ,,Dat kan bijvoorbeeld zijn door dividend of andere winstuitkeringen of door de verkoop van je aandelen”, zegt Derksen.



,,Uiteindelijk betaal je 26,9 procent belasting over het belastbaar inkomen in box 2. Je hoort weleens dat men dat te weinig vindt. De kanttekening is wel: het gaat vaak om dividend en winstuitkeringen. Daar is al minstens 19 procent winstbelasting over betaald. Het is een extraatje voor de aandeelhouders. Net als dat mensen in loondienst soms een winstdeling kunnen krijgen.”

Stel dat je 10.000 euro aan bruto dividend hebt gekregen in het belastingjaar 2022. ,,Dan moet de bv al 15 procent dividendbelasting inhouden”, zegt Derksen. ,,Je krijgt dus netto maar 8500 euro. Maar die 26,9 procent geldt wel over 10.000 euro. Je zou dan 2690 euro inkomstenbelasting moeten betalen, maar die 1500 euro dividendbelasting wordt daar weer vanaf getrokken.

Quote Hoe lager het rendement dat wordt behaald op de aandelen, hoe gunstiger het is om de aandelen juist wel in box 2 te hebben Emma Verschure, belastingadviseur, fiscaal jurist

Wat is het verschil met Box 3?b

,,De boxen zijn een rangorde van de verschillende inkomstenbronnen die belast worden in de inkomstenbelasting”, legt Verschure uit. ,,Vandaar box 1, 2 en 3. Deze rangorde is gemaakt om inkomsten te kunnen onderverdelen als zij in meerdere boxen zouden passen. Zo zijn aandelen in box 3 belast, maar indien je meer dan 5 procent van de aandelen hebt, is het in box 2 belast. Omdat box 2 hoger staat dan box 3, vallen ze in box 2. Als je de boxen had omgedraaid, dan zou er nooit iets in het aanmerkelijk belang vallen, omdat de aandelen dan al eerder waren belast.”



Je hoort nog weleens dat mensen bewust minder dan 5 procent van de aandelen willen hebben, omdat ze dan niet met box 2 te maken hebben. Volgens Verschure is het niet vanzelfsprekend dat box 3 gunstiger is dan box 2.

,,Sterker nog: dat is voor iedereen anders. Hoe lager het rendement dat wordt behaald op de aandelen, hoe gunstiger het is om de aandelen juist wel in box 2 te hebben. In box 3 betaal je namelijk belasting over de waarde van de aandelen en in box 2 betaal je belasting over het dividend dat je uitgekeerd krijgt. Dat is het grootste verschil. Wat slimmer is, hangt dus af van jouw vermogen, maar ook van het rendement van de aandelen.”

