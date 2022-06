EU bant witwassen via cryptowereld uit

Dienstverleners in de cryptowereld moeten voortaan net als banken in de ‘gewone’ financiële wereld per transactie weten wie met wie zaken doet. Ook zijn zij verplicht informatie daarover te delen met de autoriteiten als die in het kader van witwassen of terrorismefinanciering een onderzoek instellen. ,,Na jaren over zich heen te hebben laten lopen neemt Europa het heft weer in eigen handen. We stellen paal en perk aan de excessen van de cryptosector, waar criminelen en sjacheraars vrij spel hebben”, aldus Paul Tang, onderhandelaar namens de sociaaldemocratische fractie uit het Europees Parlement.

In de nieuwe wet moeten cryptodienstverleners beter hun bedrijfsstructuur op orde hebben, moeten ze informatie publiceren over hun financiële positie en moeten ze degelijke IT-systemen hebben om cyberaanvallen te kunnen afslaan.

8 miljard witgewassen

Omdat eventuele drempels in de wetgeving in de cryptowereld makkelijk te omzeilen zijn gelden de nieuwe regels ook voor kleine transacties. Volgens Tang komt de nieuwe regelgeving geen dag te vroeg: vorig jaar is er volgens hem al voor meer dan 8 miljard witgewassen via crypto.

De onderhandelingen tussen Parlement en lidstaten gaan nog verder over een betere investeerdersbescherming en over een aanpak van het buitensporige energieverbruik van cryptotransacties, volgens Tang ‘onaanvaardbaar midden in een energiecrisis’. Parlementsleden die zich sterk maakten voor regulering kregen het onder meer via sociale media vanuit de sector zwaar te verduren. Die is bang door minder anonimiteit haar sterkste troef kwijt te raken.