Ferdi: 'We hebben geen afwasmachine. Echt, klinkt raar hè? Ik zou niet weten waarom’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vriendin in een twee-onder-een-kapwoning in Sint Anthonis. Het is een huis uit 1965 met een woonoppervlak van 82 vierkante meter. We hebben het huis in 1996 gekocht en een jaar later dubbel glas laten plaatsen. We wonen heel eenvoudig, maar ik zou me niet beter kunnen wensen. Op de bovenverdieping zit geen verwarming en in de beginjaren stond er een gaskachel in de woonkamer en een potkachel in de keuken. Meer niet. Inmiddels is er veel veranderd.

We hebben vijf jaar geleden flink verduurzaamd en inmiddels hebben we een nul-op-de-meterwoning. We hebben het dak en de spouwmuren laten (na)isoleren en we hebben de kruipruimte voorzien van isolatie. We zijn van het gas af, dus we koken elektrisch, hebben een elektrische geiser en een aircosysteem dat ook kan verwarmen. We hebben inmiddels ook 24 zonnepanelen op het dak liggen. Voor de extreem koude dagen hebben we een pelletkachel.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij BudgetEnergie. Daar betalen we 1 euro per maand, maar we krijgen jaarlijks geld terug. Vorig jaar meer dan 500 euro bij een maandbedrag van 5 euro per maand. Dat komt omdat we 4000 kWh verbruiken en 6000 kWh opwekken met de zonnepanelen.

Ik moet natuurlijk ook de kosten van de pelletkachel meerekenen. In de afgelopen vijf jaar heb ik voor zo’n 500 tot 600 euro aan pelletkorrels gekocht. Ik schat dat ik die kachel ongeveer dertig dagen per jaar heb aanstaan. Uiteraard alleen als we thuis zijn. Het ziet er ook nog sfeervol uit met een mooi vlammetje. Het schijnt alleen niet meer zo ‘groen’ te zijn, maar zolang het goedkoop is... De zonnepanelen heb ik natuurlijk ook aangeschaft vanwege de portemonnee.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Eigenlijk doen we niks geks. We hebben natuurlijk overal ledverlichting. Hoewel het door de salderingsregeling nog niet uitmaakt, hebben we er een gewoonte van gemaakt om de wasmachine aan te zetten als de zon schijnt. We hebben geen droger. De was hangt lekker buiten aan de droogmolen of staat in de kamer. We hebben ook geen afwasmachine. Echt, klinkt raar hè? Ik zou niet weten waarom. Die paar bordjes en dat bestek. Wij doen de afwas met de hand, dat is zo gepiept.

We verbruiken ook niet veel water. Als ik drie minuten douche, is het al lang. Ik zet geen timer. Schoon is gewoon schoon. Bij de aankoop van nieuwe apparaten let ik uiteraard op het energielabel. Net als met dat verwarmingssysteem, dan bereken ik wat het verbruik per apparaat zal gaan zijn.

Waar we nog wel op zouden kunnen besparen is onze vijver. Daar zitten twee waterpompen in. Die staan niet continu aan, maar hebben wel invloed op ons stroomverbruik. Ik heb ze tussen april en augustus om de dag aanstaan. Misschien zou ik ook nog een verlengkabel met zo’n knop erop kunnen aanschaffen voor de televisie. Die staat nu namelijk op stand-by. Maar eerlijk gezegd vind ik het voor nu prima, we wekken nog altijd meer op dan we verbruiken.”

