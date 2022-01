Gedupeerde spaarders kunnen fluiten naar compensatie

Recent deed de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, uitspraak in een bezwaarprocedure tegen de vermogensrendementsheffing, beter bekend als de spaartaks, over de jaren 2017 en 2018. Zo’n 60.000 belastingplichtigen hadden bezwaar gemaakt tegen de betaling van de spaartaks.

Door de lage en zelfs negatieve rente krijgen de spaarders minder rente dan ze aan vermogensrendementsheffing moeten betalen. Dat is feitelijk diefstal, concludeerde de Hoge Raad, en de heffing is daarom onwettig. Daarmee hebben klagers recht op compensatie.

Uitspraak geen verrassing

Heel verrassend was die uitspraak niet. In eerdere procedures tegen de spaartaks, over de jaren 2013 tot en met 2016, oordeelde de Hoge Raad ook al vernietigend over de vermogensrendementsheffing. Die was discriminerend voor spaarders en tastte het recht op eigendom aan.

In die eerste procedures gold de uitspraak van de Hoge Raad automatisch voor alle gedupeerde spaarders, ook als ze niet zelf bezwaar hadden gemaakt. Volgens de Bond voor Belastingbetalers (BvB) gaat het om zo’n 1,3 miljoen spaarders.

Quote Over 2019 hebben 55.000 spaarders bezwaar gemaakt. En over 2020 34.000, alhoewel dat getal nog niet definitief is. Daar kan nog wat bij komen Woordvoerder Belastingdienst

Recht op compensatie

Maar in 2016 is de wet veranderd en nu moet iedere belastingplichtige zelf bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing om eventueel recht op compensatie te hebben. Dat bezwaar moet binnen zes weken na de definitieve aanslag gemaakt worden. BvB-voorzitter Jurgen de Vries riep daarom vorig jaar al op om tijdig bezwaar te maken tegen de belastingaanslag.

Aan die oproep is weinig gehoor gegeven. ,,Over 2019 hebben 55.000 spaarders bezwaar gemaakt’’, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst. ,,En over 2020 34.000, alhoewel dat getal nog niet definitief is. Daar kan nog wat bij komen.’’ Dit is omdat mogelijk nog niet alle definitieve aanslagen verstuurd zijn, en mogelijk komen er nog bezwaren binnen.

Quote Als je mensen te veel belasting laat betalen, heb je als politiek de verantwoor­de­lijk­heid dat recht te zetten Bond voor Belastingbetalers-voorzitter Jurgen de Vries

Principieel

Steeds minder mensen hebben dus recht op compensatie, zo blijkt. De Vries vindt dat onverteerbaar. ,,Formeel geldt de uitspraak van de Hoge Raad alleen voor mensen die tijdig bezwaar maakten. Maar de uitspraak van de Hoge Raad is principieel en zou moeten gelden voor alle belastingplichtigen. Als je mensen te veel belasting laat betalen, heb je als politiek de verantwoordelijkheid dat recht te zetten.’’

Of die compensatie er komt, is nog onduidelijk. In het nieuwe regeerakkoord is alleen afgesproken dat het kabinet gaat werken aan een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Maar over compensatie aan gedupeerden wordt niets gezegd.

