Geld opnemen gaat geld kosten: ‘We moeten niet gedwongen worden digitaal te betalen’

Frederieke belt voor de geldzorgen­lijn, en hoort over schaamte en suïcidale gedachten

8 juni Of het nou gaat om schulden, werk dat wegvalt of financiële problemen door het overlijden van een partner: mensen met geldzorgen of -problemen kunnen de gratis hulplijn bellen waar Frederieke Kokol werkt. Ze is operationeel manager bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en valt zo nu en dan in als telefoniste. Hierdoor ziet ze van dichtbij hoe belangrijk de lijn is.