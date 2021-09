Geldzorgen voor ondernemers: hoe komen ze veilig van hun klinkende munt af?

Nederland opent aanval op cash in strijd tegen witwassen

20 september Er moet een plafond komen van 5000 euro bij contante betalingen in Europa. Dat is nodig om witwassen van crimineel geld aan te pakken. Dat voorstel doet demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra, samen met collega’s uit Spanje, Italië, Frankrijk en België in een brief aan de Tweede Kamer.