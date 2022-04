Gezin tientallen euro’s per maand meer kwijt aan boodschappen dan half jaar terug

De onderzoekers van GfK doen maandelijks boodschappen. Eind augustus betaalden ze voor een winkelwagentje met 55 basislevensmiddelen - van brood, fruit, melk en kaas tot hagelslag, wijn en tandpasta - precies 100 euro. Deze maand moesten ze voor hetzelfde karretje 111,30 euro afrekenen. ,,Consumenten zijn in ruim een halfjaar tijd 11,3 procent duurder uit’’, zegt Norman Buysse, directeur retail bij GfK.

Sinds de jaarwisseling stegen de prijzen het hardst. Voor het wagentje met 55 basisproducten moest bij de kassa mede vanwege de Oekraïne-oorlog 7 euro meer worden afgerekend. Buysse spreekt van een forse toename. ,,Een gemiddeld gezin met twee kinderen doet jaarlijks voor 7000 tot 8000 euro aan boodschappen. Dat betekent dat huishoudens al snel een kleine 800 euro duurder uit zijn, zo’n 15 euro per week.’’

Huismerken winnen terrein

De schade is nog groter nu boodschappen de eerste helft van 2021 ook al 4 tot 5 procent duurder werden. Nu ook energie en benzine peperduur zijn , passen Nederlanders hun koopgedrag aan in de supermarkt. Zo hebben huismerken terrein gewonnen, laat GfK’s consumentenpanel van 10.000 huishoudens zien.

Het marktaandeel van huismerken groeide sinds begin dit jaar met 6 procent. De omzet van A-merken daalde juist met 5 procent. Lage inkomens (onder de 2100 euro per maand) stapten het meest over op huismerken.

Een andere trend is dat we veel vaker bij ‘goedkope’ supermarkten boodschappen doen: Aldi, Boni, Lidl, Dirk en Nettorama. Het marktaandeel van deze discountsupers steeg met 3 procent.

De groei gaat echter niet ten koste van het aantal bezoekjes aan andere supermarkten als Albert Heijn of Jumbo. ,,Nederlanders bezoeken nu vaker verschillende supermarkten, op zoek naar aanbiedingen.’’ Opvallend is dat met name hoge inkomens vaker naar Aldi en Lidl gaan. Minima deden dat al langer.