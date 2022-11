Goed nieuws voor leerkrachten en andere ambtenaren, pensioenen fors omhoog

De grote fondsen staan er financieel gunstig voor, vooral met dank aan de gestegen rente. Daardoor hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te houden. Ook zijn ze sterk geholpen door de soepelere regels die zijn ingevoerd in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Als gevolg daarvan mogen pensioenen worden verhoogd bij een dekkingsgraad hoger dan 105 procent.

Met een beleidsdekkingsgraad van 118 procent eind oktober voldoet ABP daar ruimschoots aan, laat het pensioenfonds weten. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP is blij: ,,Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging. Bijna 12 procent erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat. Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van 1000 euro netto betekent dat toch zo’n 120 euro in de maand erbij.”

Het grootste pensioenfonds van Nederland ABP belegt voor zo’n drie miljoen mensen uit de overheidssector en het onderwijs in totaal zo’n 500 miljard euro pensioengeld. Het fonds verzorgt daarmee voor een op de zes Nederlanders het pensioen.

Ook de deelnemers van de grootmetaal - met bedrijven als VDL, Fokker, ASML en Nedcar - krijgen hoger pensioen. De pensioenen voor de metaal- en technologische industrie gaan vanaf januari omhoog met 6,2 procent, maakte pensioenfonds PME net bekend.

In juli dit jaar stegen de pensioenen van deelnemers van de grootmetaal - met bedrijven als VDL, Fokker, ASML en Nedcar - al met 1,29 procent. Met dank aan deze twee indexaties gaan gepensioneerden er straks gemiddeld 50 euro per maand op vooruit.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur van PME, is blij dat zijn fonds eindelijk kan indexeren. ,,Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd ook het bedrag bij het afrekenen in de supermarkt steeds hoger. Mensen krijgen minder voor meer. Gelukkig heeft PME dit jaar – voor het eerst in veertien jaar – weer kunnen indexeren.”

Het fonds telt ruim 170.000 gepensioneerden, 170.000 mensen sparen er voor hun pensioen en er zijn nog eens zo’n 270.000 gewezen deelnemers. De verhoging is ook goed nieuws voor de werkenden: hun aanspraken worden eveneens verhoogd met 6,2 procent. De premie en de pensioenopbouw blijven voor 2023 gelijk.

Volgens de voorzitter staat het fonds er gunstig voor, mede dankzij de gestegen rente. Daardoor hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te houden en is het makkelijker om te verhogen. Daarnaast wordt het fonds sterk geholpen door de versoepelde regelgeving in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Die staat fondsen toe om de pensioenen te verhogen bij een gemiddelde dekkingsgraad hoger dan 105 procent. ,,Zonder de komst van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de versoepelde regelgeving die daarbij hoort hadden we in het huidige stelsel de pensioenen niet mogen indexeren”, aldus de voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME.

Koopkrachtverlies

De verhoging bij PME is zeker niet voldoende om het volledige koopkrachtverlies door de hoge inflatie van 14 procent op te vangen. Vanwege de zeer onzekere economische tijden en de verwachting dat het pensioenfonds in 2026 overgaat naar het nieuwe stelsel, wil PME een buffer aanhouden. Uijen: ,,Zo verkleint het fonds in de aanloop naar het nieuwe stelsel de kans op een verlaging.”

Het regent verhogingen in pensioenland. Eerder deze week kondigde bpfBouw aan de pensioenen van bouwvakkers, timmerlieden en anderen die aangesloten zijn bij het pensioenfonds voor de bouw te verhogen met maar liefst 14,5 procent. Het zorgfonds PFZW voert volgend jaar een verhoging door van 6 procent. Bij metaalfonds PMT gaat het om een stijging per 1 januari van 4,2 procent.

