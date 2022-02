Goede doelen azen op erfenis: ‘Hijgerige types doen alsof je toegang tot de hemel hebt’

Geld & Geluk Door dure uitvaart heeft Nicole nu geldproble­men: ‘Zes kinderen en 100 euro per week’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Haar man had geen uitvaartverzekering. Daardoor zit Nicole drie jaar later nog steeds in de financiële problemen. ‘Een plakje cake en een glas fris zijn hier al een feest.’

21 februari