Groen beleggen is populair, maar hoe weet je zeker of een belegging écht duurzaam is?

Een betere wereld en een goed rendement op je vermogen, wie wil dat nou niet? De belofte van duurzaam beleggen is een sirenenzang die steeds meer beleggers aantrekt. Begrijpelijk, want in de winkel een duurzaam product aanschaffen dat twee keer zo duur is als een gangbaar product kost moeite. Maar door te beleggen in duurzame bedrijven, dus niet milieuvervuilend of gebruikmakend van kinderarbeid, help je toch mee aan een betere wereld. En het levert geld op in plaats van dat het geld kost.