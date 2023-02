Grote schenking ontvangen vorig jaar? Dan heb je nog een paar dagen om aangifte te doen

Heb jij vorig jaar geld geschonken of geld gekregen en is dat meer dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag? Dan moet je aangifte schenkbelasting doen. Voor schenkingen in 2022 moet die aangifte vóór 1 maart binnen zijn.

Ouders mochten in 2022 5.677 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Voor alle andere personen - ooms, tantes, grootouders of kennissen - ging dat om 2.274 euro. Schenk je meer? Dan moet de ontvanger aangifte doen. En als je dat nog niet hebt gedaan, moet je snel zijn: voor 1 maart 2023 moet deze bij de Belastingdienst binnen zijn.

,,Het uitgangspunt is dat de ontvanger aangifte schenkbelasting doet”, zegt Tjarko Denekamp, specialist schenken en erven bij ABN Amro Mees­Pierson. ,,Maar vaak zie je dat ouders het voor hun kind doen. Dan is het maar meteen gedaan. Als het nog niet gebeurd is, moet je voor 1 maart de aangifte indienen. De valkuil is dat kinderen zich vaak nog niet bewust zijn van alle ingewikkeldheden.” In het aangifteformulier vul je in wie de schenkbelasting betaalt.

Vrijstellingen aanvragen

Er zijn een aantal mogelijkheden om méér te schenken dan het eerder genoemde vrijgestelde bedrag en tóch vrijgesteld te worden van schenkbelasting. Het bekendste voorbeeld is de inmiddels afgeschafte jubelton: tot 1 januari kon je een bedrag van 106.671 euro belastingvrij schenken of ontvangen, mits het gebruikt werd voor een eigen woning. Deze schenking mocht zowel van ouders, grootouders als buren, tantes of ooms komen.

Met ingang van dit jaar is dat bedrag verlaagd naar 28.947 euro en vanaf 2024 geldt geen extra vrijstelling meer voor een woning. Wel kun je dan nog altijd een eenmalige verhoogde schenking doen aan kinderen die vrij te besteden is.

Quote Als er vorig jaar een klein bedrag is overgegaan, lijkt het erop dat je nog gebruik kunt maken van de vrijstel­ling

Jubelton aanvragen

Waarom is dat interessant? De regeling is nu toch afgeschaft? Dat zit als volgt: bij de jubelton was het mogelijk om de schenking te spreiden over twee jaren. Een deel van de jubelton vóór 1 januari, het tweede gedeelte dit jaar. Denekamp: ,,Er is mogelijk een groep die heeft gedacht: ik hou de opties open en ik schenk in 2022 een klein bedrag en maak in 2023 de balans op. Dan moet je nu goed aangifte doen, anders vervalt de mogelijkheid om in 2023 nog gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van 2022.”

,,Als er vorig jaar een klein bedrag is overgegaan van de rekening van ouders naar die van hun kinderen, lijkt het erop dat je nog gebruik kunt maken van de vrijstelling”, zegt Denekamp. ,,De enige voorwaarde is dat je het besteedt aan een eigen huis.”

Wat heb je nodig voor aangifte schenkbelasting?

Om aangifte schenkbelasting te doen ga je naar de site van de belastingdienst. Je hebt persoonlijke gegevens nodig en een DigiD, de datum en de waarde van de schenking. Als je die hebt, wordt ook gevraagd om een overeenkomst of notarisakte (als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis). Binnen 3 jaar krijg je de definitieve aanslag. Maak je gebruik van de vrijstelling voor een woning, dan is dat vijf jaar.

Vanaf 1 maart kun je aangifte doen voor schenkingen in 2023. Ook als je geen bericht krijgt van de belastingdienst, ben je verplicht om schenkingen te melden. Het vrijgestelde bedrag in 2023 is vastgesteld op 6.035 euro (ouders aan kinderen) of 2.418 euro (voor andere personen). De grens voor eenmalige, vrijgestelde schenking van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar is gesteld op 28.947 euro. Dit bedrag is vrij te besteden.

