Hans en Jolanda maken niet meer elk weekend een fles wijn leeg: ‘Gestopt door diabetes’

Nergens in Nederland verdienen jongeren zoveel als in dit stadje (en dit is hoe dat komt)

De rijkste jongeren van Nederland? Die wonen in Oudewater. Met een gemiddeld inkomen van 33.500 euro verdienen ze ruim dubbel zoveel als hun leeftijdgenoten elders in het land. Bizar? Nee hoor, in de IJsselstad zelf snappen ze wel hoe dat komt. ,,Hard werken wordt er hier met de paplepel ingegoten.”