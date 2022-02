Heb je zelf iets te zeggen over je opgebouwde pensioen? ‘Overdracht kan gunstig zijn’

De meeste Nederlanders zijn wel zo verstandig om tijdens hun arbeidzame leven pensioen op te bouwen. Maar wat heb je eigenlijk zelf te zeggen over je opgebouwde kapitaal? Kun je ook naar een ander pensioenfonds of verzekeraar overstappen als dat gunstiger is?