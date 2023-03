Het is weer tijd voor de belastingaangifte: zelf doen of is het verstandig om hulp in te schakelen?

Grote verschil­len in afvalbelas­ting per gemeente: ‘Je kan je afvragen hoe eerlijk dat is’

Binnenkort ploft-ie weer op de deurmat: de rekening van de gemeente. We betalen belasting voor schoon water, veilige dijken én om ons afval af te voeren en te verwerken. De hoogte van deze heffing verschilt sterk per gemeente: in Den Helder betaalt een gezin 162 euro meer dan in Rhenen. Maar waarom eigenlijk?