Irma: ‘Ik bestelde twee bloody mary’s. Eén uitspatting konden we wel betalen. Dacht ik’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Irma van Loon (49), die met haar vriendje naar een ‘gratis’ show in London ging en verplicht werd 100 pond voor twee drankjes te betalen.

Wanneer was dit en wat voor een show was het?

,,Het was in 1993, toen een pond nog heel veel guldens was. De show was een erotische dansvoorstelling.”

Waarom ging je daarheen?

,,Ik was met mijn vriend een weekend naar London. We woonden al samen en studeerden allebei net. We hadden weinig centen maar wilden ook eens weg. We verbleven in een smerige hostel in een Londense buitenwijk, wandelden de hele dag, lagen op het gras in Hyde Park, bezochten gratis musea en dineerden met fish en chips.

Toen we op de laatste avond terug slenterden naar de metro, liepen we langs een club waar ze gratis een ‘erotic show’ aanboden. We waren piepjong en vonden dat je alles een keer meegemaakt moest hebben. De tent zag er een beetje dubieus uit maar de woorden ‘free of charge’ trok ons aan en we wilden avontuur.”

Wat versta je onder dubieus?

,,Smoezelig, in een stille straat met ingeslagen ramen. Voor de ingang stond een enorme kleerkast van een man die vriendelijk de deur voor ons openhield. Via een donkere foyer bracht hij ons naar een theaterzaaltje. Er was verder niemand. We werden naar de eerste rij gebracht en mochten pal voor het podium plaatsnemen.

Ik keek mijn vriend aan want dit was toch best een beetje eng. Maar hij zei: ‘Dit is toch net een film! Enjoy!’ Ik zette me over mijn schroom heen en toen de kleerkast vroeg wat we wilden drinken, zei ik: ‘two bloody mary’s, please!'. De show was immers gratis en het was onze laatste avond. Eén uitspatting konden we wel betalen. Dacht ik.”

Quote Ik dacht dat ik het misschien niet goed had verstaan. Maar toen ik de paniek in de ogen van mijn vriend zag, wist ik dat ik het goed had gehoord

Maar die bloody mary’s kostten 100 pond?

,,Ik was eindelijk een beetje aan het ontspannen terwijl we aan onze drankjes nipten, toen die kleerkast naar ons toe kwam en zei: ‘Dat is dan 100 pond’. Ik dacht dat ik het misschien niet goed had verstaan. Maar toen ik de paniek in de ogen van mijn vriend zag, wist ik dat ik het goed had gehoord. En we hadden nog maar 20 pond. ‘Dat hebben we helemaal niet!’, riep ik huilend. ‘You watch the show and then you pay’, zei de kleerkast.”

Op dat moment zwaaiden de gordijnen open en klonk er harde stampmuziek. Op het podium stond een vrouw van middelbare leeftijd met blonde dreadlocks, piercings en tattoos, in een string. Ze begon wild te dansen, eerder angstaanjagend dan opwindend.”

Waarom vluchtten jullie niet?

,,We durfden niet! De kleerkast was achter ons in de zaal gaan staan.”

Hoe kwamen jullie weg?

,,Toen de ‘show’ voorbij was, kwam de kleerkast weer vragen om zijn geld. Ik liet hem mijn portemonnee zien en onze laatste 20 pond. Mijn vriend vroeg of hij er alsjeblieft genoegen mee wilde nemen want we hadden niet meer. De kleerkast beende weg en kwam terug met de danseres. Ze kwam naast me zitten.

‘Rustig maar’, zei ze. ‘Ik praat met hem. Die 20 pond is genoeg. Stop maar met huilen.’ Ze was zo lief. Ze vroeg wat we in London allemaal hadden gedaan en gezien. Toen stond ze op en zei: ga maar gauw terug naar jullie hostel en pas goed op elkaar. We holden terug naar de metro.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat als er ‘gratis show’ staat, de drankjes vaak het verdienmodel zijn. En dat sommige situaties echt leuker zijn om in een film te zien dan in het echt te beleven. Zonder die danseres had dit anders kunnen aflopen.”

