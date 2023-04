Is het slim om je studieschuld op te geven bij de belastingaangifte?

Het is weer zover: sinds 1 maart kun je aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: moet je jouw studieschuld opgeven?

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting over 2022 kan het lonen om je studieschuld op te geven. In sommige gevallen kan dat er namelijk voor zorgen dat je geen of minder vermogensbelasting hoeft te betalen. Er zitten alleen wel een paar haken en ogen aan.

,,Alle schulden horen thuis in Box 3’’, zegt Marc Derksen, registeraccountant en oprichter van boekhoudprogramma Paperdork. Daarmee verwijst hij naar de box van de Belastingdienst waarin wordt gekeken naar je vermogen. ,,Daarin trek je jouw schulden af van je bezittingen. Over jouw vermogen wordt uiteindelijk een rendement berekend en daarover betaal je inkomstenbelasting. Echter hoef je pas belasting te betalen als je boven de vermogensgrens komt.’’

Dit heffingsvrij vermogen is 50.650 euro in het belastingjaar 2022. Voor fiscaal partners is dat het dubbele: 101.300 euro. ,,Als je op 1 januari 2022 minder aan spaargeld en beleggingen hebt dan dit bedrag, is het niet nodig om je studieschuld op te geven bij de belastingaangifte’’, zegt Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl. ,,Kom je wel boven de vrijstelling uit, dan is het voordelig om je studieschuld van je vermogen af te halen. Jouw DUO-schuld staat niet vooraf ingevuld, dus deze moet je zelf invullen in de belastingaangifte.’’

Quote Als je veel vermogen hebt, kan dit toch weer wat belasting schelen Marc Derksen, registeraccountant

Waar moet je je studieschuld invullen?

,,Allereerst is het belangrijk dat je alleen een officiële studieschuld mag opgeven’’, zegt Derksen. ,,Dus niet de studieschuld die omgezet kan worden in een gift. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die nog te maken hebben met het oude systeem van de basisbeurs. Maar wel die van een aanvullende lening of de schuld van studenten in het nieuwe systeem.’’



Voogd: ,,Je vult de hoogte van de schuld met als peildatum 1 januari 2022 in. Er geldt alleen wel een schuldendrempel. Voor het belastingjaar 2022 bedraagt die 3200 euro en 6400 euro voor fiscaal partners. Is je studieschuld lager, dan telt het niet mee voor je belastingaangifte. Is die hoger dan mag je de restschuld na aftrek van de schuldendrempel opgeven in je aangifte.’’

Als je dus als alleenstaande een studieschuld van 10.000 euro hebt, rekent de Belastingdienst met een bedrag van 6800 euro aan aftrek van je vermogen. ,,Als je veel vermogen hebt, kan dit toch weer wat belasting schelen’’, zegt Derksen.

Niet interessant voor spaarders

Momenteel is er veel te doen om de berekening van de rendementen in Box 3. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw en eerlijker systeem. Daarom gelden er over het belastingjaar 2022 twee systemen. ,,De Belastingdienst kijkt wat voor jou de gunstigste berekening is’’, zegt Voogd.



,,Als je alleen maar spaargeld hebt, is het rendement nu nul procent. In dat geval betaal je al geen vermogensbelasting en is het niet zo interessant om je studieschuld op te geven. Heb je ook aandelen of crypto, dan wordt er gerekend met een hoger percentage. In dat geval zou ik je studieschuld altijd opgeven als je boven de drempel uitkomt. Het is dan nooit nadelig’’, zegt Voogd.

Studieschuld is geen aftrekpost van je inkomen

Derksen: ,,Een van de grootste misvattingen is dat mensen soms denken dat je studieschuld een soort aftrekpost kan zijn van je inkomen. Zo werkt het dus niet. Je mag het in mindering brengen van je vermogen.’’



,,Ook hoef je niet bang te zijn dat het opgeven van je studieschuld negatieve gevolgen heeft voor het krijgen van een hypotheek. Vroeger kon je dat nog wel verzwijgen, maar een schuld bij DUO is tegenwoordig al BKR-geregistreerd. Dat betekent dat banken het gewoon kunnen opvragen. Het opgeven bij de belastingaangifte kan dan alleen maar in jouw voordeel werken.’’

Overige schulden

Je kunt niet alleen je studieschuld opgeven in Box 3. Voogd: ,,In principe mag je bijna alle geregistreerde schulden opgeven, behalve die voor je eigen koopwoning. Die zit namelijk in Box 1. Maar wel de schuld voor een tweede woning of bijvoorbeeld een schuld bij de bank. Er moet wel een overeenkomst met afspraken over bijvoorbeeld de rente zijn. Dat moet je wel kunnen aantonen.’’



Voor 1 mei moet je aangifte binnen zijn bij de Belastingdienst. Financieel experts Nihal Vogels gaat in onderstaande video met presentator Peter Boender in op al je vragen over de aangifte inkomstenbelasting.