Jacqueline (38): ‘Vanwege de hypotheekrenteaftrek hebben we de overwaarde meteen geïnvesteerd’

,,Sinds 2020 woon ik samen met mijn man en dochter (6) op Texel. We hebben acht jaar in Hoofddorp gewoond, maar het begon toch te kriebelen. Mijn man komt van Texel en we besloten om de overstap te maken. We wonen nu heel fijn in de tochtige polder onder De Cocksdorp. Tochtig ja, want het waait er soms nogal!



We hebben een vrijstaand huis uit 1979. Toen we er voor het eerst kwamen, vond ik het vooral oud ogen. Er was veel achterstallig onderhoud, dus er moest een hoop gebeuren. Het was Duits ingericht, met donkere balken. Er was amper isolatie aanwezig en de dubbele beglazing was ook nog van het bouwjaar. Er zat een oude cv-ketel in die ook vervangen moest worden. Aangezien we de overwaarde van ons huis in Hoofddorp vanwege het behoud van de hypotheekrenteaftrek wilden investeren in dit huis, zijn we meteen begonnen met isoleren.

We merkten dat het tochtig en vochtig was, dus het hele huis heeft nu HR++-glas. We hebben nu 22 zonnepanelen, een hybride warmtepomp, vloerisolatie, isolatie op zolder en we hebben de houten gevelbekleding vervangen voor kunststof. We hadden ook een aluminium schuifpui en een oud dakraam waar de schimmel op stond. Hebben we ook meteen vervangen en daar zit nu ook HR++-glas in.

Het is nu heel prettig hier. Het huis is groot: we hebben 150 vierkante meter aan woonoppervlak. En nog een garage van 50 vierkante meter. Soms merk je nog wel wat van de wind, omdat we geen mechanische ventilatie hebben. Dus er staan soms nog wat raampjes open om te ventileren. Maar het tocht zeker niet meer zoals eerst.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben nog tot eind 2024 een vast contract bij BudgetEnergie. Normaal gesproken sluiten we altijd een contract voor een jaar af, maar ik vertrouwde het destijds niet helemaal. Ik had het idee dat de prijzen zo laag waren, dat ze alleen maar omhoog zouden kunnen gaan. En dat bleek ook wel. We betalen nu een voorschot van 70 euro per maand. Dat is te veel, want na de teruggave zouden we vorig jaar uitkomen op -12,91 euro per maand.



We hebben vorig jaar 358 kuub aan gas verbruikt en -1988 kWh aan stroom. We wekken veel op. Het schijnt dat we de meeste zonuren van Nederland hier hebben. Vorig jaar wekten we 7600 kWh op met onze 22 zonnepanelen van 350 wattpiek.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben thuis alles ingeregeld. Zo hebben we de vloerverwarming op beide verdiepingen ingesteld en hebben we een homeassistent voor energiemetingen en het inregelen van de temperatuur. Mijn man regelt dat allemaal, want hij is programmeur. Zelf ben ik administratief medewerkster, dus ik regel op mijn beurt weer de financiën hier.



De thermostaat staat bij ons altijd op 18 graden beneden en op de bovenverdieping op 17 graden. Koud? Nee, hoor. Wij vinden het prima. En anders trekken we toch gewoon een trui aan. Ik moet wel zeggen dat we ongeveer 1 à 2 keer per week de houtkachel aanzetten. Dat kost ons eigenlijk niks, want het hout krijgen we vaak van hoveniers die we kennen of van familieleden. Ik weet niet zo goed wat ik van de uitstoot moet vinden. We houden wel rekening met de omgeving, maar aan de andere kant wonen we vrijstaand. Onze buurman zegt dat hij het lekker vindt ruiken. We stoken nooit bij een stookalert van het RIVM of bij mist.

We wassen als de wasmachine vol is. Dan zetten we deze overdag aan, vanwege de zonuren, maar ook omdat ik het dan vooral in de zomer meteen buiten kan ophangen. We hebben geen droger meer. Als ik de was binnen ophang, zet ik er een luchtontvochtiger naast. Dan droogt de was veel sneller en deze verbruikt slechts één kilowatt per vijf uur.

Verder douchen we niet veel thuis. Meestal bij de voetbalclub of na zwemles. We proberen overal zuinig mee te zijn en ooit willen we nog wel van het gas af. Dat was voor nu te duur. We hebben het natuurlijk ook met onze dochter over het energieverbruik. Ze weet wel dat ze de lichten moet uitdoen en dat energie niet gratis is. Dat is ook voor haar toekomst van belang. Ze vindt het ook interessant en volgt de ontwikkelingen via het Jeugdjournaal. Laatst vroeg ze bijvoorbeeld wat bruinkool is. Ja, ze is er vroeg bij hè!”

