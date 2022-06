Jeroen ontdekte dat hij door zuinig te doen, misschien nooit meer hoeft te werken

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jeroen Komen (53) die zuinig leeft om buiten de rat-race te blijven.

Inkomsten per maand: 1500 euro

Leeft met: vriendin (die meer verdient) en 2 kinderen

Woont in: Liessel Uitgaven per maand (grotendeels gezamenlijk):

Wonen huur: € 0

Energie: gas als we stoken: € 200,- p/mnd. Elektriciteit rond de € 0,- dankzij zonnepanelen.

Zorgverzekering Jeroen: € 87,50

Overige verzekeringen: € 40,-

Boodschappen: € 300,-

Sporten: € 30,- voor mountainbiken, dansen, kickboxen voor de kinderen

Kleding: € 25,-

Vervoer: misschien € 20, - per maand aan openbare laadpalen, geen wegenbelasting

Horeca: € 300,-

Vakanties: € 400,-

Sparen: € 0,- maar we houden over

Hobby: Vliegen: €200,-

Je ziektekosten zijn erg laag. Hoe kan dat?

Jeroen: ,,Als je in plaats van per maand, per jaar betaalt, dan kunnen ziektekosten met maximaal eigen risico 1050 euro kosten.”

Heb je altijd zo op de centen gelet?

,,Ja. Als kind wilde ik rijk worden. Tijdens mijn middelbare school woonden we in Soest, in een rijtjeshuis, dat was bijzonder in zo’n dorp. Ik ging naar het Baarnsch Lyceum. We hadden het niet slecht, maar in zo’n omgeving vind je als puber als snel dat je te weinig merkkleding hebt en ik schaamde me voor de kleine auto van mijn vader.”

Ben je daarom een succesvol zakenman geworden?

,,De kentering kwam al eerder: toen ik vanaf mijn zestiende begon te liften. Eerst naar school, later ontdekte ik dat je zo gratis kon reizen, terwijl leeftijdgenoten tientallen guldens voor treinkaartjes moesten neertellen. Ik ging reizen, als backpacker, couchsurfen, van baantje naar baantje. Zo leerde ik mensen kennen die met minder heel gelukkig zijn.”

Toch stond je op een gegeven moment aan het roer van je eigen IT bedrijf, met 25 man personeel. Leefde je in die periode financieel anders?

,,Enorm anders. Dagelijks ging ik uit eten omdat ik te druk en moe was om zelf boodschappen te doen en te koken. Ik weet nog hoe ik naar een conferentie in Amsterdam ging en bij de parkeermeter 60 euro aftikte.

In 2008 kwam het bij me op dat ik wat anders wilde. Ik heb mezelf ontslagen, zodat ik niet meer elke dag naar kantoor hoefde. Ik ben gaan reizen en gaandeweg ontdekte ik dat ik door zuinig te zijn wellicht nooit meer hoefde te werken. Vier jaar later verkocht ik mijn bedrijf. Ik had dus al een buffer die met deze verkoop werd aangevuld. Daar haal ik maandelijks 1500 euro uit.”

Waar bezuinig je op qua boodschappen?

,,In de supermarkt ga ik nooit voor A-merken en koop ik veel uit de bak met producten die bijna over datum zijn. Omdat ik geen alcohol drink, hoef ik geen krat pils of flessen wijn in huis te halen. Ook in de horeca scheelt dit enorm, helemaal in deze tijd. Ik stopte voor mijn gezondheid, maar het geld dat ik ermee uit spaar, is een fijne bijkomstigheid.

Onze broodbakmachine bakt al tien jaar het lekkerste brood, het ruikt heerlijk bij het wakker worden. Per brood kost dat tussen de 50 cent en een euro. Ik neem dit verse brood mee als ik ergens heen moet, om te voorkomen dat ik dure broodjes moet kopen. Ik heb ook altijd een paar doppers met water in de auto, voor als iemand dorst krijgt.”

Quote We maken bij grote steden gebruik van P+R, dat bespaart parkeerkos­ten

Wat zijn je ultieme bespaartips?

,,Ik heb ons Netflix-abonnement in Turkije afgesloten, dat is goedkoper. Bij Lidl kunnen we onze elektrische auto’s gratis opladen. We maken bij grote steden gebruik van P+R, dat bespaart parkeerkosten. Legpuzzels ruilen we om in het buurthuis in plaats van nieuwe te kopen. En ik ben de Randstad uitgegaan. In een Brabants dorp krijg je twee keer zoveel huis voor je geld.”

Zuinig met alles maar je hobby is vliegen?!

,,Twaalf uur per twee jaar moet je vliegen om je brevet te behouden, een vliegtuigje huren is 150 euro per uur, keer twaalf: serieus geld voor een krent als ik. Maar de vrijheid, ik word er zo blij van. Ik neem ook graag mensen mee en dan delen we de kosten. En ik ben niet zuinig om te sparen, maar om van het leven te genieten.”

