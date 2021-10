Jopie (31) zwemt als zeemeermin: ‘Ik heb thuis voor 1600 euro aan staarten liggen’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Jopie Lok (31) doet aan zeemeerminzwemmen en heeft 1600 euro aan staarten.

Wat is zeemeerminzwemmen?

,,Een soort vrij duiken, maar met een zeemeerminnenstaart aan je voeten. Ik ben begonnen met een monovin. Dat is vergelijkbaar met duikvinnen, maar dan heb je er eentje waar je voeten allebei in gaan. De zwemtechniek is de dolphin kick: een vloeiende beweging met je hele lichaam.”

Hoe ben je begonnen?

,,Als kind hield ik van mythologie en sprookjes. Ik kom sinds mijn dertiende op fantasy-evenementen als Elfia. Daar ontmoette ik veel van mijn vrienden en leerde ik iemand kennen die aan zeemeerminzwemmen deed. Dat leek mij ook gaaf. Ik ben een keer meegegaan om het te proberen, het is alsof je een nieuwe zwemslag leert. Het is best eng als je met je benen aan elkaar gebonden in een zwembad springt. Doe het daarom de eerste keer met iemand erbij die er verstand van heeft.”

Quote Mijn nieuwste staart kostte 500 dollar, maar daar kwamen nog 100 euro verzendkos­ten en 131 euro douanekos­ten bovenop

Het was dus een succes?

,,Zeker. Ik kocht in 2018 mijn eerste staart en sindsdien is het een beetje uit de hand gelopen. Ik heb voor meer dan 1600 euro aan staarten thuis liggen. Er zijn wat kleinere die tussen de 70 en 100 euro kosten. Die leen ik uit aan anderen. Ik heb ook professionelere staarten: die zijn realistischer en beter om mee te zwemmen. Mijn nieuwste kostte 500 dollar (432 euro), maar daar kwamen nog 100 euro verzendkosten en 131 euro douanekosten bovenop.”

Heb je meer nodig dan een staart?

,,In principe niet, maar het is een hobby waarbij het leuk is om je mooi aan te kleden. Bijvoorbeeld met bikinitops en diademen. Dat loopt in de honderden euro’s, maar ik maak veel zelf. Onder andere een staart met 10.000 opgenaaide pailletten. Daar heb ik een jaar aan gewerkt. Ook ben ik bezig met het halen van mijn freediving-duikbrevet. Dat kost rond de 400 euro. Door corona lag het stil, maar ik ga het weer oppakken. Ik wil langer onderwater blijven zonder zuurstof en ik vind het belangrijk dat ik dat veilig doe.”

Volledig scherm Jopie Lok in het zwembad. © Privéfoto

Waar zwem je?

,,Het kan in buitenwater, maar daarvoor is het vaak te koud in Nederland. Voor corona ging ik met vriendinnen op maandagavond naar een zwembad in Amsterdam. We pakken een rustige avond, anders springen de kinderen meteen op je als je met zo’n staart zwemt. Die vinden dat geweldig

,,Met een groep huren we weleens een zwembad af, dat kost 200 tot 300 euro per keer. Helaas zijn er weinig zwembaden waar je met staart mag zwemmen, omdat veel kinderen met een goedkope staart van AliExpress in het water springen. Dat is gevaarlijk en daarom verbieden ze alle staarten. Heel zonde voor onze hobby. Als je het een keer wilt proberen, koop een staart van een echte staartenmaker. Het is belangrijk dat je in het water veilig bent.”

Quote Als ik het geld er niet aan uitgegeven had, had ik een keer op vakantie gekund. Maar ik moet er flink voor sparen Jopie Lok

Het is geen goedkope hobby dus?

,,Nee. Mijn vriend heeft soms zoiets van: is het verstandig, nog een nieuwe staart? Als ik het geld er niet aan uitgegeven had, had ik een keer op vakantie gekund. Maar ik moet er flink voor sparen.”

Waarom is het zo leuk?

,,Ik ben creatief en kan hier mijn ei in kwijt. Ook is het zeemeerminzwemmen een bijna meditatieve manier van zwemmen, omdat je je hele lichaam gebruikt. Het voelt natuurlijk, alsof je lichaam ervoor is gemaakt. Daarnaast is het gezellig en heb ik er vrienden door gemaakt. We hebben een WhatsApp-groep en op meetings zijn we vaak de helft van de tijd aan het kletsen, haha.”

