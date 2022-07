Karin: ‘Iedere zondag neem ik de folders door en maak ik screenshots die ik op Instagram plaats’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Karin Bron (33) die het boerenleven en zuinigheid omarmde.

Waarom noem jij jezelf een superbespaarder?

,,Ik ben altijd op zoek naar zo voordelig mogelijk. Ik weet precies waar ons geld naartoe gaat en zet heel veel weg om te sparen.”



Waarvoor?

,,Momenteel vooral voor een buffer. Enkele honderden euro’s per maand, al is dat nu vrij lastig omdat alles duurder wordt.”



Waar wonen jullie?

,,In Twente, op een boerderij. We hebben vleesveestieren, 80 tot 100 stuks. Ik ben hier niet in opgegroeid, mijn man woont hier al vanaf zijn geboorte.”

Ben je altijd zuinig geweest?

,,Voordat de kinderen kwamen, maakte ik mijn salaris op aan tassen, schoenen, gezellig shoppen met vriendinnen zonder doel. Toen de eerste baby kwam, ging dat zo door, maar na de tweede dacht ik: ‘oei, ik moet beter gaan opletten’. Inmiddels hebben we drie meiden van 6, 4 en 2. Zo ontstond mijn interesse in bezuinigen en koopjesjagen.”

Quote Ik heb het boodschap­pen­bud­get nu wel aangepast naar 650 euro per maand en waarschijn­lijk zet ik het binnenkort op 700 euro Karin Bron

Wat geef je uit aan boodschappen?

,,Ongeveer 150 euro per week, voor twee volwassenen en drie kinderen. Ik heb het budget nu wel aangepast naar 650 euro per maand en waarschijnlijk zet ik het binnenkort op 700 euro. Alles is duurder en als ik niet uitkom met mijn budget, zorgt dat alleen maar voor frustratie.”

Hoe houd je het betaalbaar?

,,Iedere zondag neem ik de folders door en maak screenshots die ik op Instagram plaats zodat andere moeders kunnen meekijken. Bijvoorbeeld van wasmiddelaanbiedingen of luiers, koffie of wc-papier. Deze sla ik vervolgens in. Ook maak ik een weekmenu, dat is kostenbesparend en zo hoef ik maar één keer na te denken over wat er gegeten gaat worden en in één keer alles te halen. Als ik zomaar naar de supermarkt zou gaan, dan zou het misgaan.

Hoe doe jij het momenteel met de energierekening?

,,Op dit moment hebben we een contract voor drie jaar op basis van gunstige tarieven, dus dat zit voorlopig goed. Het huis isoleren staat nog op de planning. Toen we hier introkken, hebben we enkele kozijnen vervangen, de vloer uitgehakt, geïsoleerd en vloerverwarming aangelegd. Dat scheelt in de energiekosten maar het blijft een oude boerderij, daar valt niet tegenop te isoleren.”

Met gas en licht?

,,In principe zijn wij ‘team dekentje’ voordat de verwarming aangaat. En lichten uit, deuren dicht. Stekkers uit het stopcontact. Ik zie wel eens bij mensen thuis de oplader nog in het stopcontact zitten zonder telefoon, dan denk ik: zonde!

Douchen doen we niet te lang maar ik moet er wel van genieten. En met drie kinderen die de hele dag buiten spelen met zonnebrand op hun huid, is het een uitdaging om op douchen te besparen.”

Hoe bespaar je op verzekeringen?

,,Door er ieder jaar voor te gaan zitten. Dit jaar ben ik bijvoorbeeld weer overgestapt naar een andere zorgverzekering. Scheelt me 26 euro in de maand. Dat zet ik dan bij mijn spaargeld. Ik probeer alle beetjes een nuttig plekje te geven zodat besparingen niet op een grote hoop belanden en verdwijnen.

Veel verzekeringen hebben wij ondergebracht bij een assurantiekantoor die dat voor ons regelt. We hebben natuurlijk een bedrijf, dus meer verzekeringen, en pakketverzekeringen zijn vaak goedkoper en dan krijg je weer korting. We zijn zelf ook kritisch, een auto die oud is gaan we bijvoorbeeld niet allrisk verzekeren.

Telefoonabonnementen houden we ook in de gaten. Ik ben onlangs overgestapt zodat ik van 16 euro naar 10 euro in de maand ging én een grotere bundel kreeg. Prima.”

Quote We hebben veel lichamen om te kleden, maar ik red mij altijd prima met de kinderbij­slag, daar hoef ik maar zelden iets bij te leggen Karin Bron

Kleren?

,,We hebben veel lichamen om te kleden maar ik red mij altijd prima met de kinderbijslag, daar hoef ik maar zelden iets bij te leggen. Voor drie kinderen is dat momenteel 690 euro per kwartaal. Gelukkig hebben we drie dochters; de oudste krijgt nieuw en dan schuift het door naar de jongere zussen. Omdat ze heel veel buiten spelen is het ook zonde om alles nieuw te kopen want ze ravotten wat af.”



Waar bespaar je niet op?

,,Hun schoenen. Die koop ik altijd nieuw voor ieder kind. En de oude schoenen van de oudste schuiven door voor het buiten spelen.”

Met drie kinderen zal op vakantie gaan duur zijn. Gaan jullie weg?

,,We gaan naar familie in Friesland. Geen verblijfskosten of peperdure vliegtickets, we betalen alleen de uitjes en trakteren de familie. We gaan er lekker vaak naar het strand, dat vinden de kinderen ook geweldig, koeltas met borrelhapjes mee. Fijn om de familie te zien want ze wonen verder weg, het is een combinatie van genieten van elkaar én een stuk goedkoper dan 3 weken naar Italië op de camping.”

