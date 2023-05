Kun je dat contract van die gehaaide telefonische verkoper nog ongedaan maken?

Nee zeggen tegen een getrainde, telefonische verkoper is niet altijd makkelijk. Zeker niet als een energiebedrijf dolgraag een contract met je wil afsluiten. In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten als consument uit. Deze week: er is je een contract aangepraat, wat nu?

Je wordt gebeld en herkent het nummer niet, en je neemt op. Aan de andere kant van de lijn doet een getrainde, uiterst overtuigende man of vrouw jou een aanbod. Volgens diegene kun je dat niet laten lopen! Voor je het weet zeg je ‘ja’, terwijl je nergens op zat te wachten. Wat nu? Gelukkig voor jou bestaan er sinds 1 juli 2021 regels waaraan telefonische verkopers moeten voldoen.

Mag je wel gebeld worden?

Het begint al met het verkooptelefoontje. Van ‘t Woudt: ,,Dat mag, mits je in de drie voorafgaande jaren klant bij dat bedrijf bent geweest. Of als je vooraf toestemming hebt gegeven om gebeld te mogen worden. Dat klinkt eerlijk, maar gebeurt lang niet altijd in alle openheid. Bedrijven kunnen jouw toestemming namelijk ook via winacties of enquêtes ontfutselen, waarna ze kunnen bellen met allerlei aanbiedingen. Kijk dus uit bij wie en waar je je gegevens achterlaat.’’

Als je je niet bewust bent dat je toestemming hebt gegeven, of als je wordt gebeld zonder een nummer te zien, en je kunt dus nooit meer terugbellen, wat doe je dan?

Wordt het gesprek vervelend? Meld dan direct dat je je toestem­ming om gebeld te worden per direct intrekt

,,Geef direct in het gesprek aan dat je ongevraagd wordt gebeld en dat je dat niet meer wilt. Wordt het vervelend en zegt een bedrijf dat het je toestemming heeft om te bellen? Meld dan dat je die toestemming per direct intrekt. Daarmee zou de telemarketeer het gesprek moeten afbreken en hoor je met rust gelaten te worden. Ongevraagde telefoontjes kun je melden bij de Autoriteit Consument & Markt. Die houdt toezicht op de wet en kan zo nodig boetes opleggen. Dat geldt ook voor misleidende telefoontjes.

Je krijgt meteen spijt

Niet iedereen bedient een getrainde telemarketeer van de juiste repliek. Soms moet je echt van goede huize komen om niet in het telefonisch verkooppraatje te trappen. Stel je zegt: ja, ik wil. En je denkt nadat je hebt opgehangen: nee ik wil helemaal niet! Wat dan?

,,Voor een nieuw energiecontract is een handtekening nodig of een akkoord per e-mail. Het is niet genoeg om ‘ja’ aan de telefoon te zeggen. Ook op een link klikken die je krijgt toegestuurd, is niet voldoende. Daar zijn wel uitzonderingen op, zoals bij verlenging van een bestaand contract. Dat kan weer wel’’, zegt Van ’t Woudt.

Je bent pas overge­stapt naar een andere energiele­ve­ran­cier als je schrifte­lijk akkoord bent gegaan

Helaas stijgt het aantal meldingen van agressieve en misleidende werving nu energiebedrijven weer vaste contracten kunnen aanbieden. Misschien word je voorgelogen dat je eigen leverancier failliet gaat. Of het aanbod blijkt uiteindelijk minder rooskleurig te zijn dan is toegezegd en betaal je per saldo meer. Wat kun je doen als je dit meemaakt?

,,Een nieuw energiecontract is zoals gezegd niet geldig als er geen schriftelijk akkoord voor is gegeven. Je overstap is in dat geval niet terecht. In zo’n geval kun je het beste de leverancier een brief sturen, waarin je laat weten dat je geen contract bent aangegaan en dat je protesteert tegen eventuele rekeningen.’’

Wanneer heb je een jaar bedenktijd?

Ben je wel schriftelijk akkoord gegaan met een ander energiecontract? ,,Dan heb je alsnog bedenktijd: je kunt binnen veertien dagen kosteloos van het contract af. Het bedrijf moet je over die bedenktijd informeren. Gebeurt dat niet? ,,Dan heb je nog twaalf maanden bedenktijd, en vanaf het moment waarop je er alsnog over wordt geïnformeerd, heb je weer die twee weken”, aldus de Consumentenbond-onderzoeker.

Ook na de bedenktijd zijn er nog mogelijkheden. Bijvoorbeeld als je misleid bent bij het aangaan van het contract. Van ’t Woudt: ,,Je moet wel zelf in actie komen. In al deze situaties helpen we onze leden op weg met onze Brievenhulp.

Bij een ongeldige overstap, beroep op je bedenktijd of vernietiging wegens misleiding moet de nieuwe leverancier ervoor zorgen dat het oude contract wordt hersteld. ,,Doen ze dat niet, dan kun je naar de Geschillencommissie Energie of naar de rechter.’’

Gun jezelf de tijd om het aanbod te vergelij­ken met andere aanbieders

Wat als het aanbod wel interessant is? Waar moet je dan op letten? Van’t Woudt: ,,Een telemarketeer belt jou, niet andersom. Stel jezelf daarom de vraag of je wel wilt overstappen en zo ja, of je daar op dit moment over wilt beslissen. Bekijk bij je eigen energieleverancier wat de gevolgen zijn van een overstap: moet je bijvoorbeeld een boete betalen?

Gun jezelf vooral de tijd om het aanbod te vergelijken met de prijzen en contracten van andere energieleveranciers. Dikke kans dat je jezelf daarmee een plezier doet. Het aanbod aan de telefoon is vrijwel nooit het beste aanbod dat je kunt krijgen.’’