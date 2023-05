Laat je nooit afpoeieren als een telecombedrijf zich niet aan de afspraken houdt

Zo gretig als telecombedrijven jou als klant willen binnenhalen, zo traag zijn ze als je wilt opzeggen. Plotseling lijk je nergens gehoor te vinden. In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten uit. Deze week: hoe kom je af van een contract met bijvoorbeeld Ziggo, KPN of T-mobile?

Bij een telecomaanbieder sluit je in de regel een contract af voor meestal één en maximaal twee jaar. Voor Van ’t Woudt begint het daar al: ,,Controleer in je contract wat de einddatum is, of je er tussentijds vanaf kunt en zo ja, onder welke voorwaarden. Soms moet je het namelijk afkopen.’’

Oké, je hebt een jaar profijt gehad van de overeenkomst en je contract loopt bijna af. Dan komt de provider met een nieuw voorstel, maar daar zit jij niet op te wachten.

,,Zo’n voorstel hoef je niet te accepteren’’, zegt de onderzoeker van de Consumentenbond. ,,Op dat moment kun je kosteloos opzeggen met een termijn van een maand. Opzeggen mag op dezelfde manier als waarop je het contract bent aangegaan. Was dat telefonisch? Dan mag je ook op die manier opzeggen.

Zorg dat je een bevestiging per mail krijgt. Dan heb je bewijs en kan er geen discussie ontstaan over de vraag of je wel of niet hebt opgezegd.’’

Wat als je probeert op te zeggen, maar er niet doorheen komt bij de klantenservice?

,,Heb je opgezegd, maar wordt er nog steeds abonnementsgeld geïncasseerd? Neem dan eerst contact op met het bedrijf. Misschien is het een eenmalige fout. Lukt het helemaal niet om op te zeggen, kijk dan of je met je klacht terecht kunt bij de geschillencommissie Telecommunicatiediensten.’’

Stel je hebt een nieuwe provider, je werkt thuis en internet vliegt er om de haverklap uit. Waar heb je dan recht op?

,,Een provider moet diensten leveren die je met elkaar hebt afgesproken. Dat geldt niet alleen voor het internet, maar ook voor meegeleverde apparaten. Werkt het niet, zoek dan zo snel mogelijk contact om te achterhalen waar dat aan ligt.

Gaat het om een storing bij de provider? Dan heb je recht op compensatie, omdat je betaalt voor een dienst waar jij geen gebruik van kunt maken.’’

Bij een storing tussen de 12 en 24 uur heb je recht op de abonnementskosten voor een dag. Duurt de storing langer dan een etmaal, dan hoor je de kosten van het abonnement terug te krijgen van elke dag dat de storing duurt. Bij prepaid krijg je een vaste vergoeding van 50 cent voor een storing van langer dan 12 uur, en bij een storing langer dan 24 uur is dat 50 cent voor elke storingsdag. Van ’t Woudt: ,,Je kunt bellen met de provider of kijk op diens website hoe je een vergoeding aanvraagt.’’

Als een provider daarop niet reageert, zijn de bedragen te laag om naar een geschillencommissie te stappen. Is het wel reden genoeg om een contract te mogen beëindigen?

,,Een enkele storing is niet genoeg om je contract te stoppen. Heb je daarentegen vaker of zelfs voortdurend slecht bereik en weet je zeker dat het niet aan je eigen apparaten ligt? Blijft je provider je wegsturen als je met je klachten komt? Zet je verhaal dan op papier, beschrijf de problemen zo goed mogelijk, vraag om een oplossing en stel een deadline.

Geef wel een redelijke termijn waarbinnen het probleem moet zijn opgelost , bijvoorbeeld een of twee weken. Leden van de Consumentenbond helpen we op weg met voorbeeldbrieven. Maar bied een laatste kans om de afspraken na te komen. Blijft de provider dan nog in gebreke? Dan kun je de overeenkomst ontbinden. Dat is een ander woord voor direct stoppen. Doe ook dit met een aangetekende brief, want ook hier geldt: bewijs is de sleutel.’’

Kijk voor je in zee gaat met een provider op meerdere reviewsites en op Klachtenkompas.nl. Zo kun je checken hoe een telecomaanbieder met klanten en klachten omgaat.

