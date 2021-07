Maarten: ‘Aan een winterjas geef ik eens in de vijf jaar zo’n 800 euro uit’

Juan-José (26) investeer­de al 12.500 euro: ‘Toen Tesla bitcoins kocht, ben ik all-in gegaan’

6 juli Of het nu met 2000 of 20.000 euro is: de stijgende aandeelkoersen en de lage rente op de spaarrekening lokken jongeren massaal naar de beurs. Van passief beleggen tot geld stoppen in zogenoemde ETF’s en bitcoin: drie jongeren vertellen over hun budget en beleggingen.