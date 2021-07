Marco (56) was gokverslaafd: ‘Als salaris op 23e gestort werd, was alles de 25e op’

Inmiddels is Smit 6,5 half jaar ‘clean’. ,,Mijn toenmalige vrouw vermoedde dat er iets aan de hand was. Ik speculeerde met haar angst en heb mijn verslaving lang voor haar verborgen kunnen houden. Ik vermeed het onderwerp of ontkende dat er iets aan de hand was. Daar nam ze genoegen mee. Maar toen ze een brief van de bank onder ogen kreeg, was alles in één klap duidelijk.” Ondanks dat zijn huwelijk uiteindelijk na aan aantal jaren op de klippen loopt, is hij blij dat zijn ex hem betrapte. ,,Als dit niet was gebeurd, had ik het niet gered.”



Hij vervolgt: ,,Ik ging naar de AGOG, zelfhulpgroep voor mensen met een gokverslaving en mensen die leven naast iemand met een gokverslaving. Kwam in aanraking met lotgenoten. De erkenning en herkenning die ik daar vond, heeft me enorm geholpen. Ik sprak mensen die net als ik logen over hun financiën en altijd bezig waren met het ritselen van geld.”



Ook gaat Smit in therapie. ,,Voor het eerst ging ik in behandeling omdat ik het zelf wilde. Ik wilde mijn onderliggende problemen aanpakken, om de kansen op een terugval zo klein mogelijk te maken. Ik werd opener en kwam ik erachter dat ik heel lang heb geleefd naar de verwachtingen van anderen.” Smit volgt zijn hart en maakt een carrièreswitch. Inmiddels werkt hij als herstelcoach in de verslavingszorg. ,,Ik heb eindelijk mijn passie gevonden.”