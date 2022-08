Marlene (59): ‘Ik heb mooie dikke vesten en thermo-ondergoed aangeschaft’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Marlene (59).

Hoe woon je?

,,Ik woon in een maisonnette op de tweede en derde verdieping van dit complex. Dat is tevens de hoogste etage. Het is een klein complex met elf woningen. Door de schuine daken heb ik een officieel woonoppervlak van 94 vierkante meter. Het is een sociale huurwoning uit 1989. Sindsdien heeft het huis al dak- en spouwmuurisolatie, maar verder is er niks gedaan aan extra duurzaamheidsmaatregelen. Er zit nog wel overal dubbel glas en ik heb tochtstrips bij de balkondeur. Maar geen zonnepanelen of een warmtepomp, nee. Ik heb wel een zuinige verwarmingsketel. Die is pas twee jaar oud en staat op 60 graden.

Ik heb links, rechts en onder me buren. De woning heeft onlangs energielabel C gekregen. In de huurprijs zit het waterverbruik opgenomen, daar betaal ik maandelijks 15 euro voor. ”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een jaarcontract bij Essent. Mijn maandbedrag is ingesteld op 0 euro. Dat komt omdat ik meer geld terugkrijg dan mijn verbruik is. Mijn verbruik over het afgelopen jaar was 928 kWh aan stroom en 34 kuub gas.

Door de teruggave energiebelasting (825 euro) en de welkomstbonus van 175 euro, krijg ik waarschijnlijk aan het einde van mijn contract zelfs nog geld toe.



Omdat ik vanwege ziekte een bijstandsuitkering heb, krijg ik automatisch de energietoeslag die het kabinet heeft uitgedeeld aan minima vanwege de stijgende energieprijzen. Dat is 800 euro plus nog eens 500 euro. Ik voel me er een beetje ongemakkelijk door, want ik weet dat mensen hier misschien iets van gaan vinden, maar ik doe niks verkeerd. Ik doe hooguit te veel goed. Ik leef gewoon heel zuinig.”

Quote Ik heb de verwarming nooit aan. Alleen als er bezoek komt. Maar dan zit ik in een hemdje en heeft mijn bezoek het alsnog fris Marlene

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

“Ik woon alleen, dus dat maakt het natuurlijk makkelijker dan voor een gezin met kinderen. Maar ik ben wel van mening dat ik beter zuinig kan leven, dan de hele tijd zeuren dat je geld tekort hebt. Ik heb de verwarming nooit aan. Alleen als er bezoek komt. Maar dan zit ik in een hemdje en heeft mijn bezoek het alsnog fris. Het is maar net wat je gewend bent.

Ik heb mooie dikke vesten en termo-ondergoed aangeschaft, daar doe ik jaren mee. En als ik op de bank zit, heb ik een warm dekbed - met leuke overtrek die bij het interieur past - over mijn benen. Nu moet ik wel zeggen dat ik een elektrisch kacheltje heb voor op echt koude dagen, maar die heb ik het afgelopen jaar twee keer aangehad. Op die dagen is het op z’n koudst 15 graden in huis. Verder is het altijd warmer dan dat.

Quote Afwassen doe ik altijd direct onder koud water. En de pannen die nog warm zijn na het koken zet ik in koud water met afwasmid­del weg, zodat het al inwerkt Marlene

Ik douche om de dag kort en niet te warm. Ik zou niet weten hoe lang, maar ik heb een keer uitgerekend dat douchen me vier cent kost. Verder was ik mezelf ouderwets koud aan de wasbak.

Afwassen doe ik altijd direct onder koud water. En de pannen die nog warm zijn na het koken zet ik in koud water met afwasmiddel weg, zodat het al inwerkt. Het gasfornuis gebruik ik niet, alleen een inductiekookplaatje en mijn airfryer. Ik leefde ook al voor de energiecrisis op deze wijze en krijg soms te horen dat het ‘armoedig is’ maar het is een kwestie van keuzes maken, vind ik. Zelf stel ik me steeds de vraag: word ik blijer van een warm huis of van dat ik een auto rij? Geef mij de vrijheid van die auto maar.”

* Marlene wil in verband met privacy-redenen niet met haar volledige naam genoemd worden. Haar achternaam is bij de redactie bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.