Meindert: ‘Ik koop alleen kleding als ik het echt nodig heb, maar ik ga dan ook voor goed’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze week Meindert Brouwer (26), die van zijn Wajong-uitkering en een paar toeslagen 200 euro per maand kan sparen.

Ben je altijd superbespaarder geweest?

,,Ik heb altijd wel op mijn geld gelet. Waardoor dat precies gekomen is, is moeilijk te zeggen. Mijn ouders hadden genoeg, we konden ieder jaar op vakantie. Misschien is het een behoefte aan controle.”

Waarom krijg je een Wajong-uitkering?

,,Ik ben slechtziend en ik ben gediagnosticeerd met klassiek autisme. Op het moment ben ik op vrijwillige basis actief als taalmaatje. Ik help mee op een school om mensen Nederlands te leren en ik ondersteun daarbij de docent. Met de Wajong en een aantal toeslagen erbij zit ik op zo’n 1400 euro aan inkomen per maand.”

Niet echt een vetpot.

,,Toch kan ik er prima van leven. Het mag wat meer zijn, maar ik kom niets te kort.”

Hoe doe je dat, helemaal nu alles duurder is?

,,Ik heb minder last van de inflatie dan de meeste mensen. Die energiekosten zijn vervelend en de boodschappen zijn duurder, maar toch kom ik uit. Misschien ook omdat ik in mijn eentje woon. Als ik in een maand geen grote uitgaven doe, kan ik zelfs 100 tot 200 euro sparen.”

Quote Mijn huidige telefoon kocht ik terwijl de oude nog prima was. Achteraf denk ik: had ik daar echt niet mee kunnen wachten? Meindert Brouwer

Wat voor grote uitgaven?

,,Laatst kocht ik gordijnen, die waren vrij duur. En zorgkosten, ik ben nu al door mijn eigen risico van dit jaar heen. En zo af en toe koop ik leuke dingen voor mezelf. Mijn huidige telefoon kocht ik terwijl de oude nog prima was. Achteraf denk ik: had ik daar echt niet mee kunnen wachten? Maar ik heb er veel plezier van.”

Hoe zit het met je vaste lasten?

,,Qua huur zit ik niet heel hoog: 460 euro per maand, daar heb ik geluk mee. Ik woon in Emmeloord, dus niet in de grote stad. Wat energie betreft zit ik op dit moment op 115 euro per maand aan termijnbedragen. Tv en internet zouden goedkoper kunnen, maar het abonnement wat ik nu heb, doet het te goed om weer te switchen. Voor mijn telefoon heb ik een sim only-abonnement, dat scheelt. Daarnaast vergelijk ik verzekeringen altijd en ik ga dan voor het goedkoopste. Mijn enige vaste last die ik niet nodig heb maar mezelf wel wil veroorloven, is mijn abonnement op het AD. En het scheelt natuurlijk dat ik geen auto heb.”

Omdat je slechtziend bent?

,,Ja, maar ook als ik wel goede ogen zou hebben vind ik het, ondanks de voordelen die het heeft, erg duur. Ik ben blij dat ik met enkele tientjes per maand aan openbaar vervoer overal kom. Ik heb een dalvoordeelabonnement op de trein en een busabonnement waar ik 17 euro per jaar voor betaal en waarmee ik in de daluren 40 procent korting krijg.”

Hoe doe je het met boodschappen?

,,Daar ben ik ongeveer 160 euro per maand aan kwijt.”

Hoe dan?!

,,Soms denk ik ook: hoe doe ik het? Iets wat ik sinds kort doe, is op aanbiedingen letten, op internet folders doorspitten en aanbiedingen noteren en daar mijn weekboodschappen mee plannen. Ik koop veel huismerken. Uit klimaatoverwegingen eet ik weinig zuivel en weinig vlees. Ik rook niet en drink vrijwel nooit alcohol of frisdrank. Ook eet ik zo’n twee keer in de week bij mijn ouders. Voornamelijk voor de gezelligheid, maar het scheelt ook.”

Is er iets waar je niet graag op bezuinigt?

,,Mijn laptop is een MacBook en mijn telefoon een iPhone 12. Ik hou wel van kwaliteit en ik investeer het liefste in iets wat meteen goed is. Ik koop alleen kleding als ik het echt nodig heb, maar ik ga dan ook voor goed; laatst een jas van 170 euro. Op vakantie ga ik niet vaak, daar ben ik weinig aan kwijt. Ik heb weleens een taalcursus aangeschaft, want ik heb een grote interesse in vreemde talen. Tegenwoordig oefen ik mijn talen echter via een app, en dat is gratis.”

Quote Ik eet zo’n twee keer in de week bij mijn ouders. Voorname­lijk voor de gezellig­heid, maar het scheelt ook Meindert Brouwer

Heb je nog een droom die je in de toekomst financieel wil verwezenlijken?

,,Ik begin volgend schooljaar met de hbo-opleiding tot vertaler Duits.”

Hoe ga je dat bekostigen?

,,Lenen. En ik hoop een beetje bij te klussen als huiswerkbegeleider. Na de opleiding ga ik aan het werk en dan ga ik afbetalen.”

Ga je dat financieel redden?

,,Als ik nu al naast mijn Wajong-uitkering kan sparen, dan heb ik wel het vertrouwen dat dat gaat lukken.”

