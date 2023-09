Mensen hebben vaak al 13 schuldeisers en 40.000 euro schuld voordat ze aan de bel trekken

De meerderheid van de mensen met geldproblemen vraagt niet om hulp. Uit de Nationale Monitor Geldzorgen bleek begin deze zomer dat 37 procent van de ondervraagden iemand om hulp zou vragen als ze er met hun geldzaken zelf niet uitkomen. ,,Sinds we de monitor vorig jaar september zijn gestart, is dat percentage redelijk stabiel’’, vertelt Marret Noordewier, hoofd onderzoek bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (Universiteit Leiden). ,,Dat laat zien dat er ruimte is voor verbetering.’’

Wáárom mensen geen hulp vragen, is onduidelijk. ,,Daar proberen we nu door middel van onderzoeken grip op te krijgen’’, zegt Rick Nijkamp, onderzoeker bij Wijzer in Geldzaken. ,,Vaak straalt hulp ongelijkwaardigheid uit en wordt door hulporganisaties onbewust een beeld geschetst waarin je in een inferieure positie hulp krijgt van iemand van bovenaf. Alsof je aan jezelf moet toegeven dat je gefaald hebt. Dat maakt de drempel om hulp te zoeken misschien wel hoog.’’

40.000 euro schuld, dertien schuldeisers

Uit het jaarverslag van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, bleek dit voorjaar dat mensen gemiddeld dertien schuldeisers hebben en 40.000 euro schuld wanneer ze een traject bij een schuldhulpverlener starten. ,,Dan zitten ze al vijf jaar in de schuld. Veel mensen vragen vaak pas hulp als ze helemaal op de bodem van de put zitten’’, aldus Nijkamp.

Vrijwel iedereen heeft een voorkeur voor autonomie, ongeacht de mate van stress en geldzorgen Rick Nijkamp, Wijzer in Geldzaken

De aanname was dat mensen die veel financiële stress hebben eerder behoefte hebben aan ‘afhankelijk gerelateerde’ hulp, dus meer directe begeleiding omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Mensen die nog ‘aan het glijden’ zijn, trekken niet snel aan de bel en daarom was de verwachting dat zij juist méér behoefte hebben aan autonomie. ,,Maar de resultaten van een eerste studie in een panel laten zien dat vrijwel iedereen een voorkeur heeft voor autonomie, ongeacht de mate van stress en geldzorgen.’’

In samenwerking met een hulpverleningswebsite gaan de onderzoekers nu kijken of deze resultaten ook bevestigd worden in de praktijk. Met deze resultaten hopen de onderzoekers dat de hulp bij financiële stress en geldproblemen effectiever wordt.

Geldzorgen in kaart brengen

De zorgen over onder meer de energierekening en de huishoudelijke uitgaven zijn het tweede kwartaal van dit jaar afgenomen, blijkt uit de laatste Nationale Monitor Geldzorgen. Waar in september vorig jaar nog iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders zich zorgen maakte over de energierekening, is het in juni iets meer dan een vijfde (22 procent). Nijkamp: ,,Het zou kunnen dat het eerste schrikeffect er een beetje af is. Dat we gewend zijn aan de inflatie, hogere kosten. Of dat mensen in het voorjaar positiever in het leven staan. Vorig jaar september was er ook nogal wat aan de hand met een piek in de energieprijzen.’’

Het klassieke beeld is dat lage inkomens de enige zijn met geldzorgen, maar het is niet de enige groep Rick Nijkamp

Noordewier beaamt dat. ,,Vorig jaar september was het heel onduidelijk waar het naartoe ging met bijvoorbeeld de energierekening. Dat gaf waarschijnlijk een deel van de geldzorgen. Er is nu wel het een en ander veranderd met bijvoorbeeld een prijsplafond.’’ Tegelijkertijd blijft er veel onzekerheid: de energietoeslag gaat eraf, het prijsplafond vervalt in 2024. Daarentegen werd wel duidelijk dat het demissionaire kabinet 2 miljard heeft gereserveerd voor armoedebeleid. ,,We zien heel duidelijk een effect van inkomen’’, zegt Noordewier. ,,Lage inkomens maken zich logischerwijs het meeste zorgen over geldzaken.’’

Nijkamp: ,,Het heeft ook te maken met hoeveel je uitgeeft. Je kunt een middeninkomen hebben, maar als je verpleegster of leraar bent in hartje Amsterdam en voor 1300 euro een appartement moet huren, is je besteedbare inkomen gelijk aan dat van een laag inkomen. Het klassieke beeld is dat lage inkomens de enige zijn met geldzorgen, maar het is niet de enige groep.’’