Met deze zes bespaartips kom je de (dure) decembermaand door

Eerst de komst van Sinterklaas, daarna een kerstboom, lichtjes, kerstballen, ornamenten, cadeautjes, eten en wijn. December is een dure maand. Maar gelukkig hoeft het niet veel te kosten. We verzamelden de beste bespaartips van ervaringsdeskundigen en experts, zodat de feestdagen niet al te veel pijn doen in je portemonnee.

1. Vervang de kerstboom door takken

,,Wij mogen elk jaar bij de buren een paar grote takken uit de coniferenhaag knippen”, aldus ondernemer Freya Elders. ,,Die steken we in een emmer zand en zo maken we een kerstboom. Ruikt lekker en de takken verliezen geen naalden. Niet alleen handig en goedkoop, maar ook beter voor het milieu.”

2. Koop een puzzel bij de kringloopwinkel

,,Kerst hoeft niet uit de winkels te komen”, zegt Ellen Paanakker, maker van het blog Fabandfitonabudget. ,,Maak een lange wandeling, warm chocolademelk op, bak koekjes of een kerstbrood in de vorm van een kerstboom. Koop een puzzel met 1000 stukjes bij de kringloopwinkel, speel samen spelletjes of kijk een gezellige kerstfilm op de bank. Juist deze dingen maken kerst leuk en dat is wat je je later herinnert. Zelf heb ik een lange tijd elk dubbeltje moeten omdraaien, maar ook nu het niet meer nodig is, blijf ik opletten.”

Quote Wat het kerstdiner betreft: het scheelt in de kosten als je gasten ook een gang voor het kerstdiner maken en meenemen

3.Laat iedereen een gang maken bij het diner

,,Ik moet op de centen letten”, aldus Petra, wiens achternaam bij de redactie bekend is. ,,Ik ben omscholer en leef van mijn stagevergoeding. Daarom vraag ik vaak kerstversiering cadeau met Sinterklaas. Daarnaast houd ik het hele jaar de aanbiedingen in de gaten, zodat ik gefaseerd en voordelig cadeautjes in kan slaan. Ook loont het om na kerst kerstversiering te kopen. Dan zijn er vrijwel altijd hoge kortingen. En bij kringloopwinkels hebben ze ook vaak een heleboel. Wat het kerstdiner betreft: het scheelt in de kosten als je gasten ook een gang voor het kerstdiner maken en meenemen.”

4. Maak in januari al een spaarpotje

,,Het was voor mij een eyeopener om in januari al te beginnen met geld opzijzetten voor de feestdagen”, zegt ervaringsdeskundige Anna Doesburg. ,,Ik maak elk jaar een extra spaarpotje en zet dan vijftien euro per maand weg, zodat ik geen last minute geldstress heb. Inmiddels ben ik financieel helemaal oké, maar ik heb veel feestdagen meegemaakt waarbij ik erg op de centen moest letten.”

Quote Wil je wel cadeautjes kopen? Koop dan cadeautjes die ook nuttig zijn en je anders ook gekocht zou hebben

5. Spaarzegeltjes bij de supermarkt

,,Ik spaar het hele jaar zegeltjes bij de supermarkt”, vertelt Monique Stevens. ,,Met kerst betaal ik de boodschappen daarmee. Nergens naar kijken en lekker pakken waar we zin in hebben. Niet echt besparend misschien, maar met kerst voelt het daardoor alsof we gratis winkelen. Best fijn. Tegenwoordig hoef ik niet echt meer uit te kijken, maar een paar jaar geleden was het bij ons behoorlijk sappelen.”

6. Ruilcadeautjes

,,Kerst hoeft geen geld te kosten”, weet Max Vermeer van het Nibud. ,,De ervaring is belangrijk: als het maar gezellig is. Wil je wel cadeautjes kopen? Koop dan cadeautjes die ook nuttig zijn en je anders ook gekocht zou hebben. Kies voor de tweedehandsspulletjes en koop vooral niet te veel: een kinderhand is snel gevuld. En zelfs cadeautjes hoeven geen geld te kosten. Er zijn genoeg speelgoedruilbeurzen en ook op Facebook zijn veel groepen te vinden waarin je gratis spullen kunt vinden of ruilen voor speelgoed dat jouw kinderen niet meer gebruiken.”



