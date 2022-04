‘Mijn vrienden vinden het schokkend, maar al op een eerste date vraag ik of hij schulden heeft’

Een partner die je moet onderhouden? Tony Verheij (50), woonachtig in Hengelo en zelfverklaard ‘liefdeswetenschapper’ van beroep, is er wel klaar mee. ,,Ik heb een relatie gehad met een dame met een uitkering. Ze kon daar net van rondkomen maar ze wilde van alles. Zoals een huis met wellness in Italië. Uiteindelijk is het me niet gelukt om het te kopen. Ik had 6,5 ton al bij elkaar gespaard maar kwam 4,5 ton tekort. Al die tripjes naar Italië hebben me heel veel geld gekost.’’