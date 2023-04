Na vijf jaar hebben ze al 117.000 euro rente betaald en slinkt hun vermogen aanzienlijk

Waarvan Akte De ene broer noemt de ander gokver­slaafd en de ander verwijt hem dat hij nepziek is

Een man wil nog snel even iets regelen voor zijn dood. Hij vertrouwt zijn gokverslaafde broer niet, maar volgens deze broer is de man helemaal niet dodelijk ziek. Deze en andere waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk tekent journalist Johan Nebbeling op in deze rubriek.