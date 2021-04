Nazrien gaf 10.000 euro uit aan alternatieve geneeswijzen: ‘Superzonde’

,,Mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst willen altijd geven, dat zit in ons bloed. Ik steun al heel lang goede doelen. Rond mijn verjaardag doneer ik altijd aan Stichting Jarige Job en ik heb ook goede doelen in mijn testament opgenomen. Bijvoorbeeld de stichtingen Max Maakt Mogelijk, Niet Graag een Lege Maag, Vrienden voor Suriname, Help ons Helpen en de Hersenstichting. En tien jaar geleden heb ik in India een waterpomp laten bouwen. Het kostte mij maar 350 euro, daar betekent het het verschil tussen leven en dood. In 1988 kwam ik met mijn moeder en zusje naar Nederland, we woonden toen in Den Helder. We waren zo arm dat we kleren van het Leger des Heils droegen en ik kreeg een melkkaart van de schooldirecteur.