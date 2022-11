Nieuw pensioen stap dichterbij, onzekerheid over pot van 1500 miljard blijft

Het aan boord houden van de linkse partijen was de werkgevers wel een knieval waard. Want zij willen net als vakbonden en pensioenfondsen door met het nieuwe stelsel. Dat moet ervoor zorgen dat aanvullende pensioenen - anders dan de afgelopen jaren - in goede tijden eerder verhoogd kunnen worden. Ook komen er persoonlijke pensioenpotjes, zodat deelnemers meer zicht krijgen op wat ze hebben opgebouwd. En werkgevers krijgen op hun beurt een stabiele premie.



Maar waar het zwaarbevochten pensioenakkoord drie jaar geleden nog een grotendeels positieve ontvangst kreeg, is het enthousiasme geluwd. Het is de vraag of dé grote belofte van toen - de pensioenen kunnen weer stijgen - wel waargemaakt kan worden.



De ongekend hoge inflatie is een aanslag op de koopkracht van de pensioenen en niemand weet hoe lang die aanhoudt. En ook de rente, die zolang laag was maar nu stijgt, is een onvoorspelbare factor. Dat is in het bestaande stelsel ook al zo, maar in het nieuwe stelsel is voorzien dat het totale pensioenvermogen van grofweg 1500 miljard euro over de deelnemers verdeeld wordt. Hoe verstandig is zo’n mega-operatie nu het economische tij zo onbestendig is?



Dat is de vraag waarover partijen in de Tweede Kamer het niet eens worden, bleek gisteren opnieuw. Felle tegenstanders als SP en PVV vrezen ‘rampzalige’ uitkomsten en spreken van ‘gokken met pensioengeld’. Zij voelen zich gesteund door een 40-tal experts en oud-politici die de overgang nu ‘onverantwoord’ vinden.