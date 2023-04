Nog een week om aanvraag Noodfonds Energie in te dienen: dit is wanneer je ervoor in aanmerking komt

Moeite met het betalen van de energierekening, ondanks het prijsplafond? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Je hebt nog een week om een aanvraag in te dienen: tot maandag 1 mei, 12.00 uur. We beantwoorden vijf vragen en antwoorden over deze steunmaatregel.

Sinds begin februari - toen de regeling werd gelanceerd - heeft het Tijdelijk Noodfonds Energie zo’n 100.000 aanvragen ontvangen, waarvan er 72.000 zijn goedgekeurd of nog in behandeling zijn. ,,We ontvangen nog steeds aanvragen’’, laat een woordvoerder weten. ,,Hoeveel mensen zich nog zullen melden is voor ons lastig in te schatten.’’ Een aanvraag indienen kan nog een week: tot maandag 1 mei, 12.00 uur.

1. Wat houdt het Tijdelijk Noodfonds Energie in?

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een onafhankelijke stichting waar kwetsbare huishoudens extra ondersteuning kunnen aanvragen voor het betalen van de energierekening. Het gaat om de energierekeningen van de laatste drie maanden vorig jaar, en de eerste drie maanden van dit jaar. De dure winterperiode dus.



Uit een onderzoek van TNO naar energiearmoede bleek dat er in 2022 naar schatting 602.000 huishoudens ‘energiearm’ zijn. Dat zijn huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening door bijvoorbeeld een slecht geïsoleerd huis. Ook zijn ze financieel niet bij machte om te investeren in voldoende energiebesparende maatregelen. Gemiddeld gaven deze huishoudens vorig jaar 12,7 procent van hun inkomen uit aan de energierekening.

Het tijdelijke Noodfonds is een initiatief van energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall samen met de Nederlandse SchuldhulpRoute en SchuldenlabNL. Ook de overheid draagt bij met een subsidie van maximaal 50 miljoen euro. Die subsidie is gelijk aan het bedrag dat de energieleveranciers en bedrijven er maximaal in willen stoppen.

2. Kom ik in aanmerking voor steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Dat hangt af van je eigen energierekening en de hoogte van je inkomen. Je kunt zoals gezegd voor twee aparte periodes steun aanvragen: de laatste drie maanden van vorig jaar, en de eerste drie maanden van dit jaar. Er wordt per periode gekeken naar je inkomen en de hoogte van je energierekening.



Alleen mensen met een inkomen lager dan 200 procent van het sociaal minimum komen in aanmerking. Dat is 2980 euro bruto (alleenstaande) of 3794 euro (samenwonend). De energietoeslag staat los van een aanvraag bij het noodfonds. Ook andere toeslagen tellen niet mee bij het inkomen.

3. Hoeveel geld kan ik krijgen?

De insteek is dat je niet een te groot gedeelte van je inkomen kwijt mag zijn aan je energierekening. Het noodfonds betaalt daarom het deel van de energierekening dat méér is dan 10 procent van het bruto inkomen van huishoudens met een inkomen tot 160 procent van het sociaal minimum. Of het deel van de energierekening dat meer is dan 13 procent van je inkomen als je iets meer verdient (een inkomen van 160 tot 200 procent van het sociaal minimum).



Een rekenvoorbeeld: woon je alleen, heb je een inkomen van 2300 euro bruto en een energierekening van 300 euro? Dan krijg je 70 euro terug per maand, dat is namelijk het bedrag boven 10 procent van het inkomen (230 euro). Het noodfonds maakt het geld over naar de energieleverancier. Zij zorgen dat je het op je rekening krijgt, bijvoorbeeld door je maandbedrag te verlagen.

4. Ik denk dat ik aanmerking kom, hoe vraag ik het aan?

Allereerst dien je een ‘Noodfonds check’ te doen op de site van Geldfit. Voor deze eerste indicatie heb je je termijnbedrag nodig en je bruto inkomen in oktober 2022 en januari 2023. Vervolgens krijg je verdere instructies. Als je er niet uitkomt, kun je bellen met de speciaal hiervoor in het leven geroepen hulplijn: 0800-0550.



Voor een aanvraag heb je in ieder geval een DigiD - voor het ophalen van je inkomen - en een mobiele telefoon met internet nodig, aanvragen lopen namelijk via een app. Hou ook je klantnummer van je energieleverancier en termijnbedragen bij de hand. Naar schatting duurt de aanvraag een halfuur. Het noodfonds bepaalt vervolgens, samen met je energieleverancier, of je in aanmerking komt voor steun.

5. Wat gebeurt er eigenlijk als ik mijn energierekening nog steeds niet kan betalen?

Je mag niet worden afgesloten als je in de schuldsanering zit, er medische redenen zijn of je contact hebt over een betalingsregeling. Neem altijd contact op met je energieleverancier om een betalingsregeling te treffen. Vanwege de hoge energieprijzen word je tot 1 april dit jaar niet afgesloten van energie als je contact hebt met je energieleverancier.

Dit artikel verscheen eerder op deze site op 8 februari 2023. Het artikel is geactualiseerd.