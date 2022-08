‘Of je slim met geld om kunt gaan, heeft niets te maken met je intelligentie’

,,Hoe werd er vroeger bij jullie thuis met geld omgegaan?’’ vraag ik de man die tegenover me zit om grip te krijgen op zijn financiën. Hij vertelt dat er in zijn jeugd altijd gezeur was over geld, dat elk dubbeltje moest worden omgedraaid en dat er nooit ruimte was voor leuke of nieuwe dingen. Bij anderen leek het allemaal zoveel makkelijker te gaan, zegt hij.

Ik krijg vaak de vraag waarom mensen bij mij aankloppen. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat ze het overzicht kwijt zijn, door stijgende energiekosten en dure boodschappen, maar er ligt ook nog een dieperliggende oorzaak achter deze geldproblemen: de eerste jaren van je jeugd zijn namelijk bepalend voor hoe je tegen geld aankijkt en hoe je er nu mee omgaat.

Onbewuste overtuigingen

Heb je vanuit je financiële opvoeding meegekregen dat geld sparen belangrijk is of juist dat geld altijd moet rollen? Dan is de kans groot dat je later een superspaarder wordt of dat jij juist altijd geld tekortkomt. Overtuigingen die je onbewust hebt overgenomen, kunnen jouw kijk op geld vertroebelen.

Zo ook bij deze man. ,,Ik vind geld nog steeds ingewikkeld en vind het niet leuk om me bezig te houden met geldvragen’’, zegt hij. ,,Maar aan de andere kant geeft het me wel een fijn gevoel dat ik nu geld kan uitgeven aan dingen die ik vroeger heb gemist.”

Quote Deze klant is door zijn jeugd gaan geloven dat geld lastig is en dat het vaak problemen veroor­zaakt Carolien Vos

Deze klant is door zijn jeugd gaan geloven dat geld lastig is en dat het vaak problemen veroorzaakt. Dat is waarom hij nu ook wegloopt voor alles wat met geld te maken heeft. Hij geeft eerlijk toe dat hij het uitstelt om zich te storten op zijn financiën, omdat hij niet zo goed weet waar hij moet beginnen.

Nu we de oorzaak van zijn denkpatroon weten, praten we verder over hoe geldzaken wel leuk worden. Ik adviseer hem om op te schrijven wat de nadelen zijn als hij nu niets doet en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna vraag ik om de voordelen op te schrijven van wél in actie komen. Elke geslaagde actie zal voor hem bijdragen aan een bevestiging dat geld niet ingewikkeld is.

We vinden iemand die slecht met geld omgaat al snel dom of onverstandig. Als je kunt rekenen, zou je toch in staat moeten zijn om je begroting kloppend te krijgen? Maar of je slim met geld kunt omgaan, heeft niets te maken met je intelligentie.

