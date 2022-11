Ook voor een paar tientjes in de maand kun je er goed uitzien, weet Jeltje

Gevonden geld houden? Dit is wanneer het strafbaar is

Bij het gemeentehuis in het Brabantse Nuenen gaf een man gisteren 1000 euro af. Hij vond het vergeten geld in een pinautomaat. Maar ben je strafbaar als je het níet afgeeft? Hoe werkt het in ons brein? En heb je eigenlijk recht op vindersloon?

