Op deze manieren spaar je als zzp’er fiscaalvriendelijk voor je pensioen

Geldflater Vincent kocht voor 3000 euro nieuwe kleren: 'Op een dag op kantoor scheurde ik uit mijn pantalon’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Vincent (52) die zoveel is aangekomen dat hij 3000 euro kwijt is aan nieuwe kleding en zijn ‘oude’ kleding ter waarde van zo’n 3000 euro schonk aan de kringloopwinkel. ,,Dan heeft deze situatie in ieder geval één positief gevolg.”