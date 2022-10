Pensioenwet vertraagd: onzekerheid over verdeling pot van 1500 miljard duurt voort

De wet die de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet regelen loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat pensioenfondsen op 1 januari konden beginnen met de voorbereiding, maar die datum is volgens minister Carola Schouten 'niet realistisch’. Zij mikt nu op 1 juli 2023.

De vertraging van de Wet toekomst pensioenen (WTP) betekent dat pensioenfondsen korter de tijd krijgen om de overstap naar het nieuwe stelsel te maken. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle fondsen namelijk over zijn. Die deadline blijft voorlopig staan. In de tussentijd moeten pensioenfondsen onder meer afspraken maken over hoe zij het bestaande pensioenvermogen over de deelnemers gaan verdelen.

Bij die verdeling gaat het om een pot van opgeteld circa 1500 miljard euro. Daarom wordt ook wel gesproken van de grootste stelselwijziging ooit.

Het pensioen wordt persoonlijker, zodat pensioendeelnemers straks beter weten hoeveel er voor hen in de pot zit. Daarbij mogen pensioenfondsen een lagere buffer aanhouden dan nu: dat betekent dat fondsen het pensioen eerder mogen verhogen als het goed gaat maar ook eerder moeten korten bij tegenslag. Al moet dat laatste risico beperkt worden door een ‘solidariteitsreserve’ aan te houden, waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Kamer wilde meer tijd

Vorige maand werd al duidelijk dat de Tweede Kamer meer tijd wil hebben voor de wetsbehandeling. Kamerleden meenden dat de stelselwijziging niet door het parlement mag worden ‘gejast’. Zij willen meer inzicht over wat de overgang precies betekent voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders. De vrees bestaat dat sommige leeftijdsgroepen er niet goed afkomen in vergelijking met andere generaties.

Pensioenfondsen hoopten vurig dat ze op 1 januari van start konden gaan, maar Schouten liet in september al doorschemeren enige vertraging geen halszaak te vinden. In antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt laat zij nu weten de ingangsdatum bij te stellen naar 1 juli 2023. Wel blijft het volgens Schouten haar streven om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden. ,,Het wetsvoorstel biedt namelijk eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker en transparanter", aldus de minister.

In de Tweede Kamer is een grote meerderheid voor het nieuwe pensioenstelsel. Ook in de Eerste Kamer is dat nu nog het geval, maar door de verkiezingen in 2023 zullen de verhoudingen in de senaat mogelijk veranderen. Tegenstanders als PVV, SP en 50Plus hopen dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Die partijen vinden dat het oude pensioenstelsel nog wél voldoet en zouden liever zien dat de rekenrente omhoog gaat.